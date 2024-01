As provas de qualificação das 24h de Nürburgring do ADAC passam a fazer parte do NLS

No caos que envolve o futuro das corridas de resistência em Nordschleife, a corrida de 24 horas e a VLN Sport GmbH & Co. KG estão a unir forças. As duas corridas de qualificação passarão a fazer parte do NLS.

Os clubes regionais da ADAC envolvidos em Nürburgring estão a levar a sério as numerosas preocupações e inquietações expressas pelos participantes nas últimas semanas.

Com o objetivo de reforçar as corridas de resistência em Nürburgring, a VLN Sport GmbH & Co KG e a ADAC Nordrhein, enquanto organizadores das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, irão cooperar ainda mais estreitamente no futuro. Foi acordado que as duas corridas do ADAC 24h Nürburgring Qualifier também serão contabilizadas como corridas do campeonato para o Nürburgring Endurance Series como parte do VLN.

Se, no seguimento de um intercâmbio construtivo com o Nürburgring, surgirem novas melhorias, a VLN Sport GmbH & Co KG continuará certamente disponível para conversações.

O VLN criou uma segurança de planeamento para os próximos anos, não só para o VLN, mas também para todos os organizadores de longa data do circuito de Nürburgring, graças à decisão do Tribunal Regional Superior de Koblenz no processo de injunção provisória.