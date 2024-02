Glickenhaus regressa às 24h de Nürburgring em 2024

Depois de James Glickenhaus ter revelado à revista especializada GT-Place, há cerca de duas semanas, que o SCG004C iria regressar à corrida de 24 horas de Nürburgring, o construtor americano confirmou-o agora oficialmente.

Com o SCG004C, que vai receber uma atualização para a próxima edição da corrida, a equipa liderada pelo realizador, argumentista e entusiasta norte-americano James Glickenhaus vai regressar a Eifel.

Para além da participação na clássica de 24 horas, o plano é competir nas Qualificações das 24h da ADAC e na abertura da temporada das Nürburgring Endurance Series.

A equipa Glickenhaus anunciará em breve os pilotos do espetacular carro personalizado.

Em 2023, a equipa Glickenhaus fez uma pausa no seu programa de Nordschleife. A atenção da equipa centrou-se no programa do FIA WEC e na corrida de 24 horas de Le Mans, da qual a equipa se retirou no final do ano. A equipa de corrida está agora de regresso à corrida de 24 horas em Nürburgring, onde a Glickenhaus tem competido quase todos os anos desde 2011.