Les 24h du Nürburgring publient leurs calendriers pour 2024

Les horaires des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring et des ADAC 24h Nürburgring Qualifiers sont désormais disponibles. Comme d'habitude, de nombreux fans peuvent ainsi commencer à planifier l'événement de sport automobile de l'année, et les participants et les équipes peuvent également planifier à l'avance. Cette année, ils ne devraient pas avoir trop de mal à s'y retrouver : Le programme sportif et le déroulement des 24 heures du Nürburgring, qui se dérouleront du 30 mai au 2 juin 2024, correspondent en grande partie à ceux de l'année précédente. En revanche, le calendrier du prologue a été nettement remanié un mois et demi plus tôt : les deux courses de quatre heures des 24h Qualifiers (12-14 avril) comptent cette année pour la première fois dans la série d'endurance du Nürburgring (NLS) et promettent ainsi une tension sportive maximale. Le vendredi précédant le week-end des Qualifiers sera en outre placé sous le signe d'un stage d'autorisation permettant aux novices de la Nordschleife d'obtenir leur DMSB Permit Nordschleife (DPN). Les horaires sont disponibles dès maintenant sous les liens suivants :

Horaire ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Horaire ADAC 24h Qualifiers

Pour les principaux acteurs du week-end des 24h, le déroulement sportif reste inchangé. Le jeudi (30 mai), deux sessions de qualifications sont prévues, au cours desquelles les voitures de course pourront se battre pendant plus de cinq heures pour obtenir le meilleur set-up et les meilleurs temps. Les qualifications du soir ne se termineront qu'à 23h30 et promettent une ambiance d'endurance avec des feux de camp et des barbecues tout autour du circuit. Le vendredi, une troisième séance de qualification de 75 minutes sera la dernière chance avant que les dés de la grille de départ ne soient jetés en début de soirée, avec les qualifications de haut niveau et la lutte pour les places de départ en tête de peloton. Samedi, les équipes pourront effectuer un dernier réglage lors du warm-up de midi, avant d'entamer le marathon de 24 heures à 16h00.

Autour du déroulement des 24h du Nürburgring, les visiteurs du Nürburgring pourront profiter d'un programme cadre passionnant qui ne change pas par rapport à l'année dernière. Les premiers kilomètres de compétition seront parcourus lors de l'épreuve de performance du jeudi matin, et dès la fin de la matinée, les légendes des voitures de tourisme disputeront la première course du week-end sur le circuit GP, suivie de deux autres courses le vendredi et le samedi. Le Cup & Tourenwagen Trophy disputera également sa première course le jeudi, également sur le circuit GP, et la deuxième course suivra le vendredi. La course de l'ADAC 24h-Classic promet de l'action sur la Nordschleife. Le départ sera à nouveau donné le samedi matin. Bien entendu, de nombreuses autres activités seront organisées dans le cadre du programme-cadre pour un week-end divertissant. Les horaires et le déroulement seront publiés dès que la planification sera terminée.

Lors des ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, les visiteurs peuvent s'attendre à un week-end de course avec un double suspense sportif. Comme les deux courses de quatre heures sont classées dans la NLS, la grille de départ de toutes les catégories de véhicules devrait être remplie de participants attrayants qui se battront pour des points et des places dans cette série de courses très appréciée. En outre, le week-end sera bien entendu placé sous le signe des préparatifs en vue du point culminant de la saison. De nombreuses équipes de pointe profiteront du prologue, avec ses onze heures et demie de conduite au total sur la Nordschleife, pour une préparation et un réglage intensifs des voitures de course. De plus, de nombreux pilotes profiteront certainement de ces courses pour remplir les conditions de qualification pour l'obtention du "grand" permis DMSB Nordschleife (DPN) de niveau A. Cette "licence supplémentaire" est nécessaire pour les courses sur le circuit le plus long et le plus exigeant du monde, et les novices de la Nordschleife peuvent suivre le programme d'apprentissage complet dès cette année dans le cadre des 24h Qualifiers. En effet, les deux jours de compétition (samedi 13 avril - dimanche 14 avril) seront précédés d'un stage d'autorisation qui permettra tout d'abord d'obtenir le "petit" DPN B, nécessaire pour les courses avec des voitures en dessous de la catégorie GT3. Avec l'une de ces voitures de course, il sera ensuite possible d'expérimenter l'autorisation pour le DPN A dans le cadre des deux courses de qualification. Si le circuit n'est pas occupé par les participants à la NLS et aux 24 heures, les Qualifiers ne devraient pas non plus être ennuyeux. En effet, le samedi, le programme sera complété par une épreuve de performance de trois heures et demie de la RCN.