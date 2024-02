La 24h del Nürburgring pubblica i programmi per il 2024

Sono ora disponibili gli orari della ADAC RAVENOL 24h Nürburgring e delle qualifiche della ADAC 24h Nürburgring. Questo è tradizionalmente il segnale di partenza per molti appassionati per iniziare a pianificare l'evento motoristico dell'anno e dà anche ai partecipanti e ai team una sicurezza di pianificazione anticipata. Quest'anno non dovrebbe essere troppo difficile per loro orientarsi: Il programma sportivo e le procedure della 24h del Nürburgring, che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno 2024, sono in gran parte gli stessi dell'anno scorso. Tuttavia, il programma per il prologo di un mese e mezzo prima è stato rivisto in modo significativo: le due gare di quattro ore delle 24h Qualifiers (12-14 aprile) fanno parte per la prima volta quest'anno della Nürburgring Endurance Series (NLS) e promettono quindi il massimo dell'emozione sportiva. Il venerdì che precede il weekend delle qualifiche sarà inoltre dedicato a un corso di autorizzazione, con il quale i principianti della Nordschleife potranno acquisire il loro DMSB Permit Nordschleife (DPN). Gli orari sono disponibili ai seguenti link:

Programma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Programma ADAC 24h Qualificazioni

Per i principali protagonisti del weekend della 24h, il collaudato programma sportivo rimarrà invariato. Giovedì (30 maggio) sono previste due sessioni di qualifica in cui le auto da corsa potranno lottare per oltre cinque ore per ottenere il miglior assetto e i tempi più veloci. La sessione di qualifiche serale termina alle 23.30 e promette un'atmosfera da endurance con falò e barbecue intorno alla pista. Venerdì ci sarà un'altra terza sessione di qualifiche, della durata di 75 minuti, come ultima possibilità prima che i dadi vengano lanciati sulla griglia di partenza nella prima serata, quando si svolgeranno le qualifiche top e la battaglia per le posizioni in griglia in testa allo schieramento. Sabato, le squadre potranno effettuare un'ultima messa a punto durante il warm-up di mezzogiorno prima che la maratona di 24 ore inizi alle 16:00.

I visitatori del Nürburgring potranno assistere a un emozionante programma di supporto alla 24h del Nürburgring, che rimarrà invariato rispetto allo scorso anno. I primi chilometri competitivi saranno percorsi nella prova di performance di giovedì mattina, mentre le leggende delle auto da turismo disputeranno la prima gara del weekend sul circuito GP nella tarda mattinata, seguita da altre due gare venerdì e sabato. Anche il Cup & Touring Car Trophy avrà la sua prima gara giovedì - sempre sul circuito GP - e la seconda gara seguirà venerdì. La gara ADAC 24h-Classic promette azione sulla Nordschleife. La gara riprenderà sabato mattina. Naturalmente, anche molte altre attività del programma di supporto garantiranno un fine settimana divertente. Gli orari e i programmi saranno pubblicati una volta completata la pianificazione.

I visitatori delle Qualifiche dell'ADAC 24h del Nürburgring possono aspettarsi un weekend di gara con il doppio delle emozioni sportive. Poiché le due gare di quattro ore sono conteggiate per la NLS, il campo di partenza sarà probabilmente costellato di partecipanti attraenti in tutte le classi di veicoli che lotteranno per ottenere punti e piazzamenti nella popolare serie di gare. Naturalmente, il fine settimana sarà caratterizzato anche dai preparativi per il momento clou della stagione. Molti top team utilizzano il prologo, con le sue undici ore e mezza complessive di guida sulla Nordschleife, per la preparazione intensiva e la messa a punto delle auto da corsa. Numerosi piloti utilizzeranno le gare anche per soddisfare i requisiti di qualificazione per l'acquisizione della "grande" licenza DMSB Permesso Nordschleife (DPN) di livello A. Questa "licenza aggiuntiva" è necessaria per gareggiare sulla pista più lunga e impegnativa del mondo e i debuttanti della Nordschleife possono completare l'intero programma di apprendimento nell'ambito delle qualifiche della 24h a partire da quest'anno. Prima delle due giornate di gara (sabato 13 aprile - domenica 14 aprile), infatti, si svolgerà un corso di autorizzazione che consentirà inizialmente di acquisire la "piccola" DPN B, necessaria per le gare con vetture di categoria inferiore alla GT3. L'autorizzazione per la DPN A potrà poi essere ottenuta con una di queste auto da corsa durante le due gare di qualificazione. Quando i partecipanti alla NLS e alla 24h non popolano la pista, anche le qualifiche non dovrebbero essere noiose. Sabato, il programma sarà completato da un test di prestazione RCN di tre ore e mezza.