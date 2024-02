24h Nürburgring publica os horários para 2024

Os horários para as ADAC RAVENOL 24h Nürburgring e para as Qualificações das ADAC 24h Nürburgring já estão disponíveis. Tradicionalmente, este é o sinal de partida para muitos fãs começarem a planear o evento desportivo do ano e também dá aos participantes e às equipas segurança no planeamento antecipado. Este ano, não deverá ser muito difícil para eles orientarem-se: O programa desportivo e os procedimentos para as 24 horas de Nürburgring, de 30 de maio a 2 de junho de 2024, são praticamente os mesmos do ano passado. No entanto, o calendário do prólogo, um mês e meio antes, foi significativamente revisto: as duas corridas de quatro horas das 24h Qualifiers (12 - 14 de abril) fazem parte da Nürburgring Endurance Series (NLS) pela primeira vez este ano e, por isso, prometem o máximo de emoção desportiva. A sexta-feira que antecede o fim de semana das Qualificatórias também será dedicada a um curso de Permissão, com o qual os novatos do Nordschleife podem adquirir a sua DMSB Permit Nordschleife (DPN). Os horários podem agora ser consultados nos seguintes links:

Calendário ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Calendário das Qualificatórias ADAC 24h

Para os principais protagonistas do fim de semana das 24h, o programa desportivo testado e comprovado permanecerá inalterado. Na quinta-feira (30 de maio), estão previstas duas sessões de qualificação, nas quais os carros de corrida podem lutar pelo melhor acerto e pelos tempos mais rápidos durante mais de cinco horas. A sessão de qualificação nocturna termina às 23h30 e promete um ambiente de resistência com fogueiras e churrascos à volta da pista. Na sexta-feira, haverá outra terceira sessão de qualificação de 75 minutos como última oportunidade antes de os dados serem finalmente lançados na grelha de partida ao início da noite - é nessa altura que tem lugar a qualificação de topo e, com ela, a luta pelas posições na frente da grelha. No sábado, as equipas poderão fazer as últimas afinações durante o warm-up do meio-dia, antes do início da maratona de 24 horas, às 16:00.

Os visitantes de Nürburgring irão experimentar um programa de apoio emocionante em torno das 24h de Nürburgring, que é o mesmo do ano passado. Os primeiros quilómetros de competição serão percorridos no teste de performance na quinta-feira de manhã, enquanto as lendas dos carros de turismo disputarão a primeira corrida do fim de semana no circuito de GP ao final da manhã, seguida de mais duas corridas na sexta-feira e no sábado. O Cup & Touring Car Trophy também terá a sua primeira corrida na quinta-feira - também no circuito GP - com a segunda corrida a seguir na sexta-feira. A corrida ADAC 24h-Classic promete ação no Nordschleife. O arranque terá lugar no sábado de manhã. Naturalmente, muitas outras actividades do programa de apoio também garantirão um fim de semana divertido. Os horários e os programas serão publicados assim que o planeamento estiver concluído.

Os visitantes das Qualificatórias ADAC 24h Nürburgring podem esperar um fim de semana de corrida com o dobro da emoção desportiva. Uma vez que as duas corridas de quatro horas são contabilizadas para o NLS, é provável que o campo de partida esteja repleto de participantes atractivos de todas as classes de veículos, lutando por pontos e classificações na popular série de corridas. Naturalmente, o fim de semana também será caracterizado pelos preparativos para o ponto alto da época. Muitas equipas de topo utilizam o prólogo, com um total de onze horas e meia de tempo de condução no Nordschleife, para uma preparação intensiva e afinação dos carros de corrida. Muitos pilotos também utilizam as corridas para cumprir os requisitos de qualificação para a aquisição da "grande" licença DMSB Permit Nordschleife (DPN) nível A. Esta "licença adicional" é necessária para as corridas na mais longa e exigente pista de corridas do mundo, e os estreantes no Nordschleife podem completar todo o programa de aprendizagem como parte das Qualificações das 24h a partir deste ano. Isto porque, antes dos dois dias de competição (Sábado, 13 de abril - Domingo, 14 de abril), terá lugar um curso de autorização que permitirá, numa primeira fase, a aquisição do "pequeno" DPN B, necessário para as corridas com veículos abaixo da categoria GT3. A autorização para o DPN A pode então ser obtida com um destes carros de corrida durante as duas corridas de qualificação. Quando os participantes do NLS e das 24h não estiverem a povoar a pista, as Qualificações também não deverão ser aborrecidas. No sábado, o programa será completado por um teste de performance RCN de três horas e meia.