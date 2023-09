Philipp Öttl (Ducati): Superó el 10º puesto

Debido al circo de sanciones tras la calificación, Philipp Öttl salió desde la tercera fila, pero tuvo problemas al principio de la carrera. "Perdí mucho tiempo en las dos primeras curvas después de quedarme atrapado ya en la salida. En general ha sido una buena carrera en términos de velocidad, sólo que la salida no ha sido buena", explicó Öttl, que cayó de la posición 9 a la 14.

A continuación, Philipp recuperó algunos puestos. Mantuvo a sus dos compañeros de Ducati, Danilo Petrucci y Axel Bassani, detrás de él todo el tiempo. "No fue fácil", dijo a SPEEDWEEK.com. "Esos dos están pilotando a un nivel muy alto".



A falta de dos vueltas para el final, Öttl estaba de nuevo entre los 10 primeros, tras haber adelantado trabajosamente a Xavi Vierge (Honda) por la 10ª plaza cuando casi se va al suelo en la penúltima vuelta. "He empezado a derrapar y he perdido otra plaza", se enfadaba el bávaro. Öttl no pudo igualar la velocidad del noveno clasificado, Andrea Locatelli (Yamaha), que salía desde el último puesto de la parrilla. "Era un poco más rápido que yo. Además, después de pasar a Xavi, no hice una vuelta óptima. Luego vino el derrape y al final me frenó".



Al final del día, Öttl saca lo positivo del domingo en Portimao: "Teníamos velocidad para el top-10 una vez más. Hemos rodado desde atrás hasta el 11º. Por supuesto que me hubiera gustado ser décimo, pero aparte de la salida, la carrera ha ido muy bien."