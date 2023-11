GT3 al completo con una gran sorpresa en Dubai

La temporada internacional de GT de 2024 arranca los días 13 y 14 de enero con las 24H de Dubái, que abren la temporada de las 24H Series en los Emiratos Árabes Unidos. Creventic ha publicado la lista provisional de participantes, que incluye 67 vehículos, 32 de ellos GT3.

Coches de Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche lucharán por la victoria final en la categoría reina.

Una gran sorpresa es la inscripción del Bentley Continental GT3 del equipo Parker Racing. El equipo compitió en la GT World Challenge Europe Endurance Cup con el espectacular cupé GT británico hasta 2020, pero después se centró en el uso de coches Porsche en el sector GT3, con los que el equipo compitió en la GT World Challenge Europe Endurance Cup, la Michelin Le Mans Cup, la British GT y la GT Cup de Inglaterra.

Los coches GT3 en la lista provisional de inscritos:

#8 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#9 GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#10 Grove Racing - Porsche 911 GT3 R

#11 Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3

#12 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#14 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#19 MP Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#20 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#21 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#22 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#25 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#26 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#27 Heart of Racing SPS - Mercedes-AMG GT3

#28 ST Racing - BMW M4 GT3

#31 Parker Racing - Bentley Continental GT3

#33 Greystone GT - McLaren 720S GT3

#34 Land Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#37 Modena Silverstone Ltd - Aston Martin Vantage GT3

#43 MRS GT-Racing - Porsche 911 GT3 R (Generación 991.2)

#48 Saalocin by Kox Racing - Porsche 911 GT3 R (Generation 991.2)

#50 Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#63 Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

#76 7TSIX - Mercedes-AMG GT3

#80 Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#85 CP Racing - Mercedes-AMG GT3

#87 CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

#88 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#91 Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#92 Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

#95 Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

#96 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#99 Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

La parrilla se completa con 20 Porsche 911 GT3 Cup. También hay cinco coches en cada una de las categorías GT4 y GTX. Dos coches TCR y tres vehículos de la clase TCX completan la lista provisional de inscritos.

Cabe señalar que en los próximos dos meses se podrán añadir y retirar equipos de la lista de inscritos.

La lista provisional de inscritos puede consultarse aquí.