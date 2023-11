Un peloton de GT3 bien fourni et une surprise de taille à Dubaï

Les 13 et 14 janvier, la saison internationale de GT 2024 débutera avec les 24h de Dubaï, qui marqueront le début de la saison des 24H Series aux Emirats Arabes Unis. Creventic vient de publier la liste provisoire des participants, sur laquelle figurent 67 voitures - dont 32 bolides GT3.

Les voitures d'Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG et Porsche se disputeront la victoire finale dans la catégorie supérieure.

L'inscription de la Bentley Continental GT3 de l'équipe Parker Racing constitue une grande surprise. Avec le spectaculaire coupé GT britannique, l'équipe a participé à la GT World Challenge Europe Endurance Cup jusqu'en 2020, mais s'est ensuite concentrée sur l'utilisation de voitures Porsche en GT3, avec lesquelles l'équipe a pris le départ de la GT World Challenge Europe Endurance Cup, de la Michelin Le Mans Cup, de la British GT et de la GT Cup en Angleterre.

Les voitures GT3 sur la liste d'engagement provisoire :

#8 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#9 GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#10 Grove Racing - Porsche 911 GT3 R

#11 Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3

#12 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#14 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#19 MP Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#20 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#21 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#22 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#25 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#26 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#27 Heart of Racing SPS - Mercedes-AMG GT3

#28 ST Racing - BMW M4 GT3

#31 Parker Racing - Bentley Continental GT3

#33 Greystone GT - McLaren 720S GT3

#34 Land Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#37 Modena Silverstone Ltd - Aston Martin Vantage GT3

#43 MRS GT-Racing - Porsche 911 GT3 R (Génération 991.2)

#48 Saalocin by Kox Racing - Porsche 911 GT3 R (Génération 991.2)

#50 Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#63 Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

#76 7TSIX - Mercedes-AMG GT3

#80 Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#85 CP Racing - Mercedes-AMG GT3

#87 CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

#88 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#91 Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#92 Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

#95 Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

#96 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#99 Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

Le peloton est complété par 20 Porsche 911 GT3 Cup. En outre, cinq voitures sont mentionnées dans la catégorie GT4 et cinq dans la catégorie GTX. Deux voitures TCR et trois voitures de la classe TCX complètent la liste provisoire des engagés.

Il convient de noter que des équipes peuvent encore s'ajouter ou se retirer de la liste des participants au cours des deux prochains mois.

La liste d'entrée provisoire peut être consultée ici.