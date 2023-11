Campo completo di GT3 con una grande sorpresa a Dubai

La stagione internazionale GT 2024 prenderà il via il 13 e 14 gennaio con la 24H di Dubai, l'apertura della stagione della 24H Series negli Emirati Arabi Uniti. Creventic ha pubblicato l'elenco provvisorio dei partecipanti, che comprende 67 veicoli, tra cui 32 vetture GT3.

Le auto di Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche si contenderanno la vittoria assoluta nella classe regina.

Una grande sorpresa è l'ingresso della Bentley Continental GT3 del Team Parker Racing. Il team ha partecipato alla GT World Challenge Europe Endurance Cup con la spettacolare coupé British GT fino al 2020, ma poi si è concentrato sull'utilizzo di vetture Porsche nel settore GT3, con cui ha gareggiato nella GT World Challenge Europe Endurance Cup, nella Michelin Le Mans Cup, nel British GT e nella GT Cup in Inghilterra.

Le vetture GT3 presenti nell'elenco iscritti provvisorio:

#8 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#9 GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#10 Grove Racing - Porsche 911 GT3 R

#11 Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3

#12 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#14 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#19 MP Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#20 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#21 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#22 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#25 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#26 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#27 Heart of Racing SPS - Mercedes-AMG GT3

#28 ST Racing - BMW M4 GT3

#31 Parker Racing - Bentley Continental GT3

#33 Greystone GT - McLaren 720S GT3

#34 Land Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#37 Modena Silverstone Ltd - Aston Martin Vantage GT3

#43 MRS GT-Racing - Porsche 911 GT3 R (generazione 991.2)

#48 Saalocin by Kox Racing - Porsche 911 GT3 R (Generazione 991.2)

#50 Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#63 Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

#76 7TSIX - Mercedes-AMG GT3

#80 Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#85 CP Racing - Mercedes-AMG GT3

#87 CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

#88 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#91 Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#92 Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

#95 Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

#96 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#99 Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

Lo schieramento è completato da 20 Porsche 911 GT3 Cup. Ci sono anche cinque vetture ciascuna nelle classi GT4 e GTX. Due vetture TCR e tre vetture della classe TCX completano l'elenco iscritti provvisorio.

Si noti che nei prossimi due mesi potranno essere aggiunti o eliminati dei team dall'elenco degli iscritti.

L'elenco provvisorio delle iscrizioni può essere consultato qui.