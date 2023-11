Lotação esgotada de GT3 com uma grande surpresa no Dubai

32 carros GT3 estão na lista de inscritos provisória para as 24 Horas do Dubai, em janeiro de 2024, com a Parker Racing a proporcionar uma grande surpresa ao inscrever um Bentley Continental GT3.

A temporada internacional de GT de 2024 arranca a 13 e 14 de janeiro com as 24H Dubai, a abertura da temporada das 24H Series nos Emirados Árabes Unidos. A Creventic publicou agora a lista provisória de participantes, que inclui 67 veículos - incluindo 32 carros GT3.

Carros da Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche vão lutar pela vitória geral na classe de topo.

Uma grande surpresa é a entrada do Bentley Continental GT3 da Team Parker Racing. A equipa competiu na GT World Challenge Europe Endurance Cup com o espetacular coupé British GT até 2020, mas depois concentrou-se na utilização de carros Porsche no sector GT3, com os quais a equipa competiu na GT World Challenge Europe Endurance Cup, na Michelin Le Mans Cup, no British GT e na GT Cup em Inglaterra.

Os carros de GT3 na lista de inscritos provisória:

#8 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#9 GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#10 Grove Racing - Porsche 911 GT3 R

#11 Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3

#12 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#14 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#19 MP Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#20 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#21 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#22 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#25 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#26 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#27 Heart of Racing SPS - Mercedes-AMG GT3

#28 ST Racing - BMW M4 GT3

#31 Parker Racing - Bentley Continental GT3

#33 Greystone GT - McLaren 720S GT3

#34 Land Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#37 Modena Silverstone Ltd - Aston Martin Vantage GT3

#43 MRS GT-Racing - Porsche 911 GT3 R (Geração 991.2)

#48 Saalocin by Kox Racing - Porsche 911 GT3 R (Geração 991.2)

#50 Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#63 Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

#76 7TSIX - Mercedes-AMG GT3

#80 Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#85 CP Racing - Mercedes-AMG GT3

#87 CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

#88 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#91 Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#92 Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

#95 Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

#96 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#99 Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

O campo é completado por 20 carros Porsche 911 GT3 Cup. Há também cinco carros cada nas classes GT4 e GTX. Dois carros TCR e três veículos da classe TCX completam a lista provisória de inscritos.

É de salientar que as equipas podem ainda ser adicionadas ou retiradas da lista de inscritos ao longo dos próximos dois meses.

A lista provisória de inscritos pode ser consultada aqui.