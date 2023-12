L'intervention militaire entraîne le report des 24h de Dubaï

Une intervention militaire contre les rebelles Houthi au Yémen entraîne le report des 24 heures de Dubaï. La course des Émirats arabes unis est reportée de deux semaines. Collision de dates avec les 24h de Daytona.

Changement de date à court terme pour les 24h de Dubaï. Le jour de Noël, l'organisation Creventic a informé les équipes que la course serait reportée de deux semaines. La course se déroulera donc les 27 et 28 janvier, selon la planification actuelle de Creventic.

Le chevauchement des dates avec les 24 heures de Daytona suscite le mécontentement de certaines équipes et de certains pilotes.

Ce report est dû à des restrictions de transport dans le canal de Suez. En raison des activités militaires contre les rebelles Houthi au Yémen, les compagnies maritimes contournent actuellement le canal de Suez. Le porte-conteneurs transportant les voitures de course ne peut donc pas se rendre directement à Dubaï, mais doit passer par le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, ce qui empêcherait les voitures d'arriver à temps à Dubaï.

La liste provisoire des participants aux 24 Heures de Dubaï comportait dernièrement un nombre important de GT3. On ne sait pas encore combien de voitures prendront le départ après le report.