Il dispiegamento militare porta al rinvio della 24h di Dubai

Cambio di data a breve termine per la 24h di Dubai. L'organizzazione di Creventic ha informato i team il giorno di Santo Stefano che la gara sarebbe stata posticipata di due settimane. Ciò significa che la gara si svolgerà ora il 27 e 28 gennaio, secondo l'attuale stato di pianificazione di Creventic.

Nel frattempo, lo scontro di date con la 24 ore di Daytona sta causando il malcontento di alcuni team e piloti.

Il motivo del rinvio è la restrizione dei trasporti nel Canale di Suez. A causa delle attività militari contro i ribelli Huthi nello Yemen, le compagnie di navigazione stanno evitando il Canale di Suez. Ciò significa che la nave container con le auto da corsa non può dirigersi direttamente a Dubai, ma deve prendere la rotta intorno al Capo di Buona Speranza in Sudafrica, il che significa che i veicoli non arriverebbero a Dubai in tempo.

L'elenco provvisorio dei partecipanti alla 24h di Dubai comprendeva di recente un'intera gamma di GT3. Non è ancora chiaro quante auto saranno presenti sulla griglia di partenza dopo il rinvio.