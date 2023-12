Destacamento militar leva ao adiamento das 24 horas do Dubai

Uma operação militar contra os rebeldes Huthi no Iémen leva ao adiamento das 24 horas do Dubai. A corrida nos Emirados Árabes Unidos é adiada por duas semanas. Conflito de datas com as 24h de Daytona.

Alteração de curto prazo da data das 24h do Dubai. A organização da Creventic informou as equipas no Boxing Day que a corrida seria adiada por duas semanas. Isto significa que a corrida terá agora lugar a 27 e 28 de janeiro, de acordo com o atual estado de planeamento da Creventic.

Entretanto, o choque de datas com a corrida de 24 horas em Daytona está a causar descontentamento entre algumas equipas e pilotos.

O motivo do adiamento são as restrições de transporte no Canal do Suez. Devido às actividades militares contra os rebeldes Huthi no Iémen, as companhias de navegação estão atualmente a evitar o Canal do Suez. Isto significa que o navio porta-contentores com os carros de corrida não pode ir diretamente para o Dubai, mas tem de seguir a rota à volta do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, o que significa que os veículos não chegarão ao Dubai a tempo.

Alista provisória de participantes para as 24h do Dubai incluía recentemente uma equipa completa de GT3. Ainda não é claro quantos carros estarão na grelha após o adiamento.