Après le report : Rétrogradation des participants aux 24h de Dubaï

Changement de date à court terme pour les 24h de Dubaï. Le jour de Noël, l'organisation Creventic a informé les équipes que la course serait reportée de deux semaines. La course se déroulera donc les 27 et 28 janvier.

Ce report est dû à des restrictions de transport dans le canal de Suez. En raison des activités militaires contre les rebelles Houthi au Yémen, les compagnies maritimes contournent actuellement le canal de Suez. Le porte-conteneurs transportant les voitures de course ne peut donc pas se rendre directement à Dubaï, mais doit passer par le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, ce qui signifie que les voitures n'arriveront pas à temps à Dubaï.

Pour en savoir plus sur ce report, cliquez ici.

L'équipe Land-Motorsport, double championne de l'ADAC GT Masters, est l'une des équipes à avoir retiré son Audi R8 LMS GT3.

"Pour nous, il est compréhensible que l'organisation Creventic ait dû agir. Cependant, une décision prise dans un délai aussi court nous place devant d'énormes obstacles. Tout d'abord, aucun de nos cinq pilotes n'est disponible à la nouvelle date. Cela signifie que nous devrions mettre sur pied un tout nouveau programme avec au moins quatre nouveaux coureurs. Dans les conditions actuelles, nous ne voyons aucune chance de trouver une solution adéquate dans les plus brefs délais", explique Christian Land.

Cela décrit parfaitement la problématique de nombreuses équipes des 24h de Dubaï. La grille de départ aux Émirats arabes unis est composée en grande partie de gentlemen-pilotes qui sont également des hommes d'affaires et qui ont réservé la date initiale depuis des mois. Ils ne peuvent pas changer leur emploi du temps à si court terme et ne pourront donc pas prendre le départ de l'édition 2024 de la classique d'endurance dans le désert de Dubaï.

D'autres équipes GT3 ont déjà dû retirer des véhicules pour cette raison : Herberth Motorsport et Car Collection ont dû retirer deux véhicules chacun et n'engagent plus qu'un seul bolide. De plus, Haas RT a retiré une Audi R8 LMS GT3 et ne prend plus le départ qu'avec une seule voiture. Hofor Racing et MP Motorsport ont dû renoncer complètement à leur participation.