Dopo il rinvio: 24h di Dubai con una classifica inferiore

Cambio di data a breve termine per la 24h di Dubai. L'organizzazione Creventic ha informato i team il giorno di Santo Stefano che la gara sarebbe stata posticipata di due settimane. La gara si svolgerà ora il 27 e 28 gennaio.

Il motivo del rinvio è da ricercare nelle restrizioni ai trasporti nel Canale di Suez. A causa delle attività militari contro i ribelli Huthi nello Yemen, le compagnie di navigazione stanno evitando il Canale di Suez. Ciò significa che la nave container con le auto da corsa non può viaggiare direttamente verso Dubai, ma deve prendere la rotta intorno al Capo di Buona Speranza in Sudafrica, il che significa che i veicoli non arriverebbero a Dubai in tempo.

Maggiori informazioni sul rinvio sono disponibili qui.

Il due volte campione ADAC GT Masters Land-Motorsport è uno dei team che ha ritirato la sua Audi R8 LMS GT3.

"Comprendiamo che l'organizzazione di Creventic abbia dovuto agire. Tuttavia, una decisione presa con così poco preavviso ci pone di fronte a enormi ostacoli. A cominciare dal fatto che nessuno dei nostri cinque piloti ha tempo per la nuova data. Questo significa che dovremmo mettere a punto un programma completamente nuovo con almeno quattro nuovi piloti. Nelle circostanze attuali, tuttavia, non vediamo alcuna possibilità di trovare una soluzione adeguata nel più breve tempo possibile", spiega Christian Land.

Questo descrive perfettamente i problemi affrontati da molti team alla 24h di Dubai. Il campo di partenza negli Emirati Arabi Uniti è composto in gran parte da gentleman driver che sono anche uomini d'affari e hanno tenuto libera la data originale per mesi. Non possono più riorganizzare i loro programmi con così poco preavviso e quindi non potranno partecipare all'edizione 2024 della classica di durata nel deserto di Dubai.

Altri team GT3 hanno già dovuto ritirare le vetture per questo motivo: Herberth Motorsport e Car Collection hanno dovuto ritirare due vetture ciascuno e ora ne schierano solo una. Inoltre, Haas RT ha ritirato un'Audi R8 LMS GT3 e ora dispone di una sola vettura in griglia. Hofor Racing e MP Motorsport hanno dovuto ritirarsi completamente.