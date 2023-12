Após o adiamento: 24h Dubai com uma classificação inferior

Após o adiamento das 24h do Dubai devido a problemas logísticos causados por uma operação militar no Iémen, várias equipas de GT3 já retiraram os seus veículos. São esperadas mais equipas.

Alteração de curto prazo da data das 24h do Dubai. A organização da Creventic informou as equipas no Boxing Day que a corrida seria adiada por duas semanas. A corrida realizar-se-á agora nos dias 27 e 28 de janeiro.

O motivo do adiamento são as restrições de transporte no Canal do Suez. Devido às actividades militares contra os rebeldes Huthi no Iémen, as companhias de navegação estão atualmente a evitar o Canal do Suez. Isto significa que o navio porta-contentores com os carros de corrida não pode viajar diretamente para o Dubai, mas tem de seguir a rota em torno do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, o que significa que os veículos não chegarão ao Dubai a tempo.

Pode saber mais sobre o adiamento aqui.

A Land-Motorsport, duas vezes campeã do ADAC GT Masters, é uma das equipas que retirou o seu Audi R8 LMS GT3.

"Compreendemos que a organização da Creventic teve de atuar. No entanto, uma decisão num prazo tão curto coloca-nos enormes obstáculos. Começa pelo facto de nenhum dos nossos cinco pilotos ter tempo na nova data. Isto, por sua vez, significa que teríamos de elaborar um programa completamente novo com, pelo menos, quatro novos pilotos. No entanto, nas actuais circunstâncias, não vemos qualquer hipótese de encontrar uma solução adequada no mais curto espaço de tempo possível", explica Christian Land.

Isto descreve bem os problemas enfrentados por muitas equipas nas 24h do Dubai. A equipa de partida nos Emirados Árabes Unidos é maioritariamente composta por gentlemen drivers que são também homens de negócios e que mantiveram a data original livre durante meses. Já não podem reorganizar os seus horários num prazo tão curto e, por conseguinte, não poderão participar na edição de 2024 da clássica prova de resistência no deserto do Dubai.

Outras equipas de GT3 já tiveram de retirar veículos por este motivo: A Herberth Motorsport e a Car Collection tiveram de retirar dois carros cada e agora só têm um carro. Além disso, a Haas RT retirou um Audi R8 LMS GT3 e agora só tem um carro na grelha. A Hofor Racing e a MP Motorsport tiveram de se retirar completamente.