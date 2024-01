Pas de Rossi : WRT annule sa participation aux 24h de Dubaï

WRT ne participera pas à l'édition 2024 des 24h de Dubaï. L'écurie belge a retiré ses deux BMW M4 GT3 après le report de la course. En raison de retards de transport dus à une opération militaire contre les rebelles Houthi, Creventic a dû reporter la course de deux semaines.

Outre WRT, d'autres équipes GT3 de haut niveau ont déjà annulé leur participation, notamment les deux anciennes équipes championnes de l'ADAC GT Masters Land-Motorsport et Herberth Motorsport ainsi que Car Collection Motorsport de Walluf (Hesse).

L'écurie belge de Vincent Vosse a remporté les deux dernières éditions de la course. En 2016, l'équipe belge à succès s'est également imposée dans l'État du désert. En janvier 2023, Mohammed Al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann et Dries Vanthoor ont permis à la BMW M4 GT3 de remporter pour la première fois le classement général d'une course de 24 heures.

"En raison du report de la date de l'événement, l'équipe WRT a retiré ses deux BMW M4 GT3 de la course aux Émirats arabes unis. Comme aucun retard n'est à craindre dans l'équipement et le retour des voitures de Dubaï, l'équipe belge peut respecter son plan de préparation initial pour le reste de la saison 2024", a déclaré WRT dans une déclaration sur les médias sociaux.

WRT espère revenir l'année prochaine à la course populaire de l'État du désert, que l'écurie belge utilise depuis de nombreuses années pour préparer sa saison.

Au volant de la deuxième voiture de l'équipe, Valentino Rossi, neuf fois champion du monde de moto, s'est classé troisième au classement général en janvier 2023 et a ainsi pu décrocher son premier podium lors de sa première course en tant que pilote d'usine BMW M. Avec Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael et Timothy Whale, "Il Dottore" s'est relayé au volant de la M4 GT3 portant le légendaire numéro de course #46. Le quintette ne s'est pas laissé décourager par l'impact du pilote gentleman britannique Timothy Whale le samedi et a pu poursuivre la course après un bref contrôle.

Il était considéré comme très probable que Rossi aurait également pris le départ des 24h de Dubaï en 2024, afin de préparer sa saison en FIA WEC et en GT World Challenge Europe.