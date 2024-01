Niente Rossi: WRT cancella la partecipazione alla 24h di Dubai

La WRT ha annullato la sua partecipazione alla 24h di Dubai di quest'anno a causa del rinvio. Valentino Rossi non potrà quindi ripetere il podio dello scorso anno.

WRT non parteciperà all'edizione 2024 della 24 Ore di Dubai. La scuderia belga ha ritirato le due BMW M4 GT3 dopo il rinvio della gara. A causa dei ritardi nei trasporti causati da un'operazione militare contro i ribelli Huthi, Creventic ha dovuto rinviare la gara di due settimane.

Oltre a WRT, altri team GT3 di alto livello hanno già annullato la loro partecipazione, tra cui i due ex campioni ADAC GT Masters Land-Motorsport e Herberth Motorsport e Car Collection Motorsport di Walluf in Assia.

La squadra belga di Vincent Vosse ha vinto le ultime due edizioni della gara. Il team belga ha vinto anche nel deserto nel 2016. Nel gennaio 2023, Mohammed Al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann e Dries Vanthoor hanno ottenuto la prima vittoria assoluta per la BMW M4 GT3 in una gara di 24 ore.

"A causa del rinvio della data dell'evento, il Team WRT ha ritirato le sue due BMW M4 GT3 dalla gara negli Emirati Arabi Uniti. Non essendoci ritardi nell'equipaggiamento e nel rientro delle vetture da Dubai, il team belga può onorare il suo piano di preparazione originale per il resto della stagione 2024", ha dichiarato WRT in un comunicato sui social media.

Il WRT spera di tornare l'anno prossimo alla popolare gara nello stato desertico, che il team belga ha utilizzato per molti anni per preparare la stagione.

Con la seconda vettura del team, il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi ha ottenuto il terzo posto assoluto nel gennaio 2023, ottenendo il suo primo podio nella sua prima gara come pilota BMW M works. Insieme a Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael e Timothy Whale, "Il Dottore" si è alternato al volante della M4 GT3 con il leggendario numero di partenza #46. Il quintetto non è stato scoraggiato da un impatto con il gentleman driver britannico Timothy Whale sabato ed è stato in grado di continuare la gara dopo un breve controllo.

Si riteneva molto probabile che Rossi avrebbe partecipato anche alla 24 Ore di Dubai nel 2024 per preparare la sua stagione nel FIA WEC e nel GT World Challenge Europe.