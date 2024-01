Plus de 50 véhicules participeront aux 24h de Dubaï 2024

Plus de 50 voitures sont inscrites aux 24h de Dubaï, dont 23 bolides GT3. Les anciens pilotes de Formule 1 Vitaly Petrov et Sergey Sirotkin feront leur retour en sport automobile au volant d'une Porsche Cup.

Les Hankook 24h Dubai 2024 se préparent pour leur 19e édition, du 26 au 28 janvier, avec un plateau de plus de 50 voitures, d'anciens vainqueurs du classement général, des champions des 24h Series powered by Hankook en titre et établis, des représentants de Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-AMG, Lotus et Bentley et de nombreuses autres marques prestigieuses.

Les 24h de Dubaï Hankook de cette année constituent également la dernière manche du Trophée 24h Series Middle East 2023/2024, jusqu'ici très disputé. Organisé par Creventic pour la deuxième année consécutive, ce programme de trois courses dans les Émirats arabes unis et d'un détour par le Koweït a offert aux participants des 24h Series une abondance d'action en endurance pendant la saison morte européenne et se terminera, comme en 2022/2023, sous haute tension le week-end du 26 au 28 janvier.

La course adéjà fait involontairement la une des journaux le jour de Noël, car elle a dû être reportée à court terme de deux semaines. La raison de ce report est liée à des restrictions de transport dans le canal de Suez. En raison des activités militaires contre les rebelles Houthi au Yémen, les compagnies maritimes contournent actuellement le canal de Suez. Le porte-conteneurs transportant les voitures de course n'a donc pas dû se rendre directement à Dubaï, mais a dû passer par le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, ce qui aurait empêché les voitures d'arriver à temps à Dubaï.

Deux anciens vainqueurs du classement général des 24h de Dubaï Hankook sont à la tête d'une catégorie GT3 de 23 voitures pour l'édition 2024.

Herberth Motorsport, qui avait remporté la victoire finale en 2017, a terminé deuxième au classement général en 2023, le résultat le plus serré de l'épreuve à ce jour. Au volant de la Porsche 911 GT3 R de la génération 992, les chefs d'équipe Alfred et Robert Renauer, Ralf Bohn et Daniel Allemann espèrent réitérer leur victoire de 2017, sept ans après.

Pour Daniel Allemann, les Hankook 24h Dubai 2024 seront la dernière course. Le Confédéré espère faire ses adieux en bonne et due forme à cette occasion.

Car Collection Motorsport (#96) veut également s'assurer une deuxième victoire en 2024. Il est intéressant de noter que le vainqueur de la course 2019 mise également sur une Porsche 991 GT3 R - qui a terminé parmi les cinq premiers lors de ses débuts en série à Barcelone l'année dernière - pour Dustin Blattner et Dennis Marschall, qui feront leur retour dans les 24h Series lors des 6h d'Abu Dhabi Hankook. Ils seront rejoints par Sebastian Gorga et Fuad Sawaya, qui prendront le départ pour la première fois à Dubaï, ainsi que par Mark Wallenwein, qui participera cette année pour la troisième fois à Dubaï dans une autre catégorie.

Il est intéressant de noter que deux autres leaders potentiels à Dubaï - Haas RT et Saintéloc Junior Team - ont tous deux remporté leur première victoire au classement général des 24h Series powered by Hankook en 2023. Haas RT, qui a remporté les 12h Hankook du Mugello au classement général, a terminé à une impressionnante cinquième place lors de sa première course à Dubaï et a même mené la course à plusieurs reprises. L'équipe d'Antigua a engagé deux Audi R8 LMS GT3 EVO II pour l'événement, dont la première (#21) sera pilotée par Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Miika Panu (qui est revenu chez Haas RT l'an dernier après deux courses à Monza et Barcelone), le vainqueur des 12h d'Estoril Hankook de 2023, Torsten Kratz, et Mathieu Detry. Le débutant de la série Liang Jiatong s'est également inscrit pour concourir avec Morris Schuring et Tim Müller (vainqueur de l'A6-Am 2018) dans une deuxième Haas RT Audi (#20). Müller participera pour la huitième fois aux Hankook 24h Dubai en 2024.

Le Saintéloc Junior Team, qui a remporté sa première victoire au classement général à Spa-Francorchamps en 2023, a également engagé deux Audi R8 LMS GT3 EVO II pour Dubaï. La première (#26) sera pilotée par Wilfried, Mattéo et Thomas Merafina. La seconde (#18) réunit Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer et Elia Erhart - qui ont remporté le GT European Trophy des 24h Series avec Phoenix Racing en 2022 - avec Swen Herberger pour leur première course avec l'équipe française.

Quinze ans après sa première participation, Attempto Racing (#99) a également engagé une Audi R8 LMS GT3 EVO II pour Dylan Pereira et Andrey Mukovoz (coéquipiers lors des quatre dernières éditions), Alex Arkin Aka, le vainqueur de la course DTM et champion de la GT World Challenge Europe Sprint Cup Ricardo Feller (qui a terminé parmi les six premiers du classement général lors de ses deux dernières participations en 2018 et 2019) et le débutant Sergey Titarenko. L'équipe allemande tentera de décrocher son premier podium au classement général de l'épreuve en 2024.

Grove Racing (#10) a obtenu une impressionnante quatrième place au classement général lors de ses débuts l'an dernier. L'équipe néo-zélandaise, à nouveau soutenue par l'équipe éponyme du double vainqueur du Mans Earl Bamber, emmène Stephen et Brenton Grove, partenaires de Jordan Love, du vainqueur australien des courses de Supercars Matthew Payne et du vainqueur de la catégorie GTX 2020 Phil Keen, dans une Mercedes-AMG GT3 Evo flambant neuve, après le passage de l'équipe de Porsche à Mercedes-AMG.

L'équipe Heart of Racing (#27), qui utilise également une Mercedes, a décroché un podium dans la catégorie GT3-Am lors des 24h de Dubaï Hankook de l'année dernière, ainsi que deux autres victoires de classe au Mugello et à Spa-Francorchamps. L'équipe américaine poursuit sa collaboration avec l'ancien vainqueur de la catégorie Dubaï, SPS Automotive Performance, en 2024 et a confirmé que Gray Newell sera assisté aux EAU par Pierre Kleinubing, Daniel Mancinelli et le triple vainqueur des 24 Heures du Mans, Darren Turner.

En 2024, les Hankook 24h Dubai accueilleront pour la première fois plusieurs concurrents GT3 internationaux de taille dans les 24H Series.

L'équipe Parker Racing (#31) fait revenir Bentley dans les 24h Series avec la Continental GT3. La dernière fois que la marque de luxe britannique a pris le départ d'une course de l'organisation Creventic, c'était à Spa-Francorchamps en 2022. L'équipe Parker Racing, plusieurs fois championne de la Porsche Carrera Cup UK, a confirmé Shaun et Max Lynn. Pour sa première participation en GT3 à Dubaï depuis 2014, Joe Wheeler sera épaulé par Rob Huff, champion du monde de voitures de tourisme en 2012.

L'équipe allemande GetSpeed (#9), client officiel de Mercedes-AMG et spécialiste du Nürburgring depuis sa création en 2013, a confirmé une Mercedes-AMG GT3 Evo pour ses débuts en 24h Series à Dubaï. Les anciens vainqueurs de la catégorie A6-Am, Dominik Baumann (2018) et Martin Konrad (2019), seront aux côtés de Fabian Schiller, du débutant Anthony Bartone et de l'Omanais Al Faisal Al Zubair.

L'équipe autrichienne Eastalent Racing Team (#54) a engagé une Audi R8 LMS GT3 EVO II pour Simon Reicher, le débutant Mike Zhou, le pilote d'usine Audi Christopher Haase et l'ancien champion du monde GT1 Markus Winkelhock. Ce dernier, vainqueur des 24h de Sebring Hankook en 2021, s'est classé deuxième au classement général lors de sa dernière participation en 2020 et deuxième dans sa catégorie lors de sa première participation en 2013.

Proton Huber Competition (#83) complète les nouveaux venus GT3 de l'événement et a inscrit une Porsche 911 GT3 R pour les débutants Razmik Arayan et Spartak Barsegyan, Vigen Shikhanyan et Sven Müller, dont ce dernier a terminé deuxième au classement général en 2018.

Huber Motorsport (#50), vainqueur de la catégorie 992-Am l'an dernier, a confirmé une Porsche 992 GT3 R indépendante, pilotée par Hans Wehrmann (impressionnant vainqueur de la catégorie lors de ses deux dernières participations aux 24h Series), Jason Hart et le nouveau venu Scott Noble.

Le vainqueur de la catégorie en 2019 et 2020, MRS GT-Racing (#17), fera son retour dans la catégorie GT3 aux Hankook 24h Dubai pour la première fois depuis 2013. L'équipe allemande a désigné une Porsche 911 GT3 R pour James Winslow, John Corbett et George King (qui sont montés sur le podium du TCX en 2021) ainsi qu'Alexander Bukhanstov, qui a participé à la catégorie GT4 avec Winslow et King en 2022.

Le quintuple vainqueur de la catégorie Hankook 24h Dubai, Dragon Racing (#88), passe lui aussi à la catégorie GT3 pour la première fois depuis plus d'une décennie avec sa nouvelle Ferrari 296 GT3. L'équipe émiratie s'associe au fondateur de la ROFGO Collection, Roald Goethe, et à ses fils Benjamin et Oliver (le trio père-fils a pris le départ de sa première course de 24 heures ensemble l'an dernier à Dubaï et a gagné dans la catégorie GT4), au quadruple vainqueur de la catégorie Jordan Grogor et à Stuart Hall.

racing one (#6), qui participe à nouveau aux 24h Series pour la première fois depuis le Mugello en 2021, a également engagé une Ferrari 296 GT3 pour Steffen Görig et Stefan Aust - tous deux vainqueurs de la catégorie 992-Am l'an dernier - ainsi que l'ancien champion de l'ADAC GT Masters Luca Ludwig.

Leipert Motorsport (#63), le vainqueur du classement général des équipes GT 2019, revient à Dubaï avec une nouvelle version EVO2 de sa Lamborghini Huracán dans la catégorie GT3. Gabriele Rindone (vainqueur de la 992-Am en 2023), le débutant Marco Mapelli et Alban Varutti (qui participe aux Hankook 24h Dubai pour la cinquième année consécutive) seront accompagnés du champion Lamborghini Super Trofeo Europe Brendon Leitch.

Saalocin by Kox Racing (#48) prendra le départ des Hankook 24H DUBAI en 2024 pour la deuxième fois avec une Porsche 911 GT3 R. La composition des pilotes est pratiquement inchangée, avec notamment Peter Kox, qui a donné son nom à l'équipe, sa fille Stéphane Kox, Nico Pronk, Dennis Retera et le vainqueur d'une étape du Tour de France (et vainqueur du TCE à Dubaï en 2020) Tom Boonen.

7TSIX (#76) garantit la présence de Woking sur la grille de départ des Hankook 24h Dubai, puisque l'équipe britannique a engagé une McLaren 720S GT3 pour George Nakas et Fraser Ross pour sa deuxième course dans l'épreuve.

Outre la victoire au classement général des Hankook 24h Dubai, au moins trois équipes se disputent également le titre GT3 par équipe du 24h Series Middle East Trophy 2023/2024.

CP Racing (#85), qui pourrait s'assurer une troisième victoire consécutive dans la catégorie GT3-Am les 26 et 27 janvier à Dubaï, a commencé sa campagne au Moyen-Orient en force en remportant le classement général au Koweït. L'équipe américaine espère sans aucun doute une performance aussi forte à Dubaï de la part de Charles Putman, Charles Espenlaub et Joe Foster, les champions des pilotes GT3-Am 2018, Shane Lewis et Darren Law, le vainqueur des 24 heures de Daytona 2009. Les 24h de Dubaï Hankook de cette année seront la première course de Law depuis 2019, également avec Putman, Espenlaub et Foster, et également dans le cadre des 24h Series !

Le vice-champion du Koweït, Manamauri Energy by Ebimotors (#95), un ancien champion par équipe de la classe 991 et 992, n'est qu'à quatre points de CP Racing avant les 6h d'Abu Dhabi Hankook de cette année, après avoir terminé à une petite demi-seconde de l'équipe américaine au Koweït. L'équipe italo-roumaine conserve son alignement pour le Koweït et Abu Dhabi, puisque les champions 992 pilotes en titre Sabino de Castro et Sergiu Nicolae seront associés à Fabrizio Broggi et Cosimo Papi, les champions 991 pilotes de 2021, sur l'Autodrome de Dubaï.

Century Motorsport ne compte plus que quatre points de retard sur Ebimotors au classement par équipe GT3 et a confirmé deux BMW M4 GT3 pour les Hankook 24h Dubai 2024. Carl Cavers, Lewis Plato et Jack Barlow tenteront, avec Jake Rattenbury, de monter sur la plus haute marche du podium à Dubaï pour la première fois depuis 2016 dans la première BMW M4 GT3 (#22), tandis que Michael Johnston et Chris Salkeld (qui a terminé troisième au classement GT4 l'an dernier avec Century, Cavers et Plato) seront associés à Darren Leung et Sean Gelael dans la deuxième BMW (#14). Le pilote indonésien a pris la 3e place des Hankook 24h de Dubaï l'an dernier avec l'équipe WRT.

Le débutant de la série SMP Racing (#937) complète le plateau Porsche 911 GT3 Cup dans la catégorie 992 et a confirmé que ses compatriotes russes Denis Remenyako, Aleksandr Bolduev et Alexandr Smolyar rouleront avec les anciens pilotes de Formule 1 Sergey Sirotkin et Vitaliy Petrov. La voiture sera engagée par KKrämer Racing.

La liste complète des participants est déposée ici par le circuit.