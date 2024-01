Più di 50 veicoli partecipano alla 24h di Dubai 2024

La Hankook 24h Dubai 2024 si sta preparando per la sua 19a edizione che si terrà dal 26 al 28 gennaio e vedrà una griglia di oltre 50 auto, ex vincitori assoluti, campioni in carica e affermati della 24h Series powered by Hankook, rappresentanti di Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-AMG, Lotus e Bentley e molti altri marchi prestigiosi.

La Hankook 24h di Dubai di quest'anno è anche l'ultima prova dell'altamente competitivo 24h Series Middle East Trophy 2023/2024. Organizzato da Creventic per il secondo anno consecutivo, il programma di tre gare negli Emirati Arabi Uniti e una deviazione in Kuwait ha fornito ai partecipanti della 24h Series un sacco di azione di resistenza durante la bassa stagione europea e, come nel 2022/2023, si concluderà con alta tensione nel fine settimana dal 26 al 28 gennaio.

Lagara ha fatto involontariamente notizia il giorno di Santo Stefano, quando è stata rinviata di due settimane con breve preavviso. La ragione del rinvio è stata la restrizione dei trasporti nel Canale di Suez. A causa delle attività militari contro i ribelli Huthi nello Yemen, le compagnie di navigazione stanno evitando il Canale di Suez. Di conseguenza, la nave container con le auto da corsa non ha dovuto prendere la rotta diretta per Dubai, ma ha dovuto fare il giro del Capo di Buona Speranza in Sudafrica, motivo per cui i veicoli non sarebbero arrivati a Dubai in tempo.

Due ex vincitori assoluti della Hankook 24h Dubai guideranno una classe GT3 di 23 auto nell'edizione 2024.

Herberth Motorsport, che ha conquistato la vittoria assoluta nel 2017, si è classificato secondo nel 2023, il risultato più vicino all'evento fino ad oggi. Al volante della Porsche 911 GT3 R di generazione 992, i capi squadra Alfred e Robert Renauer, Ralf Bohn e Daniel Allemann sperano di ripetere la vittoria del 2017 dopo sette anni.

La Hankook 24h Dubai del 2024 sarà l'ultima gara di Daniel Allemann. Il pilota svizzero spera di dire addio in grande stile.

Anche Car Collection Motorsport (#96) vuole assicurarsi una seconda vittoria nel 2024. È interessante notare che il vincitore della gara del 2019 si affida anche a una Porsche 991 GT3 R - che si è classificata tra i primi cinque al suo debutto nella serie a Barcellona l'anno scorso - per Dustin Blattner e Dennis Marschall, che fanno il loro ritorno nella 24h Series alla Hankook 6h Abu Dhabi. A loro si aggiungeranno Sebastian Gorga e Fuad Sawaya, che gareggeranno a Dubai per la prima volta, e Mark Wallenwein, che gareggerà a Dubai in una categoria diversa per la terza volta quest'anno.

È interessante notare che altri due potenziali protagonisti a Dubai - Haas RT e Saintéloc Junior Team - hanno entrambi ottenuto la loro prima vittoria assoluta nella 24h Series powered by Hankook nel 2023. Haas RT, che ha vinto la Hankook 12h Mugello, ha ottenuto un impressionante quinto posto nella sua prima gara a Dubai e ha persino condotto la gara in diverse occasioni. Il team di Antigua ha iscritto all'evento due Audi R8 LMS GT3 EVO II, la prima delle quali (la numero 21) sarà guidata da Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Miika Panu (che è tornato alla Haas RT dopo i due appuntamenti di Monza e Barcellona dello scorso anno), il vincitore della Hankook 12h Estoril del 2023 Torsten Kratz e Mathieu Detry. Anche il debuttante della serie Liang Jiatong ha firmato per gareggiare con Morris Schuring e Tim Müller (vincitori della A6-Am nel 2018) in una seconda Haas RT Audi (#20). Müller parteciperà alla Hankook 24h Dubai per l'ottava volta nel 2024.

Il Saintéloc Junior Team, che ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta a Spa-Francorchamps nel 2023, ha iscritto anche due Audi R8 LMS GT3 EVO II per Dubai. La prima (#26) sarà guidata da Wilfried, Mattéo e Thomas Merafina. La seconda (#18) riunisce Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer ed Elia Erhart - che nel 2022 si è assicurato il Trofeo Europeo GT della 24h Series con Phoenix Racing - e Swen Herberger per la loro prima gara con la squadra francese.

A 15 anni dalla sua prima partecipazione, Attempto Racing (#99) ha iscritto anche un'Audi R8 LMS GT3 EVO II per Dylan Pereira e Andrey Mukovoz (compagni di squadra nelle ultime quattro edizioni), Alex Arkin Aka, il vincitore di una gara del DTM e campione della GT World Challenge Europe Sprint Cup Ricardo Feller (che si è classificato tra i primi sei assoluti nelle sue ultime due uscite nel 2018 e nel 2019) e il debuttante Sergey Titarenko. La squadra tedesca punta a conquistare il suo primo podio nella classifica generale dell'evento 2024.

Grove Racing (#10) ha ottenuto un impressionante quarto posto assoluto al suo debutto lo scorso anno. Il team neozelandese, ancora una volta supportato dall'omonimo team del due volte vincitore di Le Mans Earl Bamber, affiancherà Stephen e Brenton Grove a Jordan Love, al vincitore della Supercars australiana Matthew Payne e al vincitore della classe GTX 2020 Phil Keen in una nuovissima Mercedes-AMG GT3 Evo dopo il passaggio del team da Porsche a Mercedes-AMG.

L'Heart of Racing Team (#27), che corre anch'esso con una Mercedes, ha conquistato un podio nella classe GT3-Am alla Hankook 24h di Dubai dello scorso anno e altre due vittorie di classe al Mugello e a Spa-Francorchamps. Il team americano continuerà la sua collaborazione con l'ex vincitore della classe di Dubai SPS Automotive Performance nel 2024 e ha confermato che Gray Newell sarà affiancato negli Emirati Arabi da Pierre Kleinubing, Daniel Mancinelli e dal tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Darren Turner.

La Hankook 24h di Dubai del 2024 accoglierà per la prima volta diversi forti concorrenti internazionali di GT3 nella serie 24H.

Il Team Parker Racing (#31) riporterà Bentley nella 24H Series con la Continental GT3. Il marchio di lusso britannico ha partecipato per l'ultima volta a una gara organizzata dall'organizzazione Creventic a Spa-Francorchamps nel 2022. Il Team Parker Racing, pluricampione della Porsche Carrera Cup UK, ha confermato Shaun e Max Lynn. Joe Wheeler sarà affiancato dal campione del mondo turismo 2012 Rob Huff, alla sua prima uscita in GT3 a Dubai dal 2014.

Il team tedesco GetSpeed (#9), cliente ufficiale Mercedes-AMG e specialista del Nürburgring dalla sua fondazione nel 2013, ha confermato una Mercedes-AMG GT3 Evo per il suo debutto nella 24h Series a Dubai. Gli ex vincitori della classe A6-Am Dominik Baumann (2018) e Martin Konrad (2019) guideranno insieme a Fabian Schiller, al debuttante Anthony Bartone e all'omanita Al Faisal Al Zubair.

Il team austriaco Eastalent Racing (#54) ha iscritto un'Audi R8 LMS GT3 EVO II per Simon Reicher, il debuttante Mike Zhou, il pilota Audi works Christopher Haase e l'ex campione del mondo GT1 Markus Winkelhock. Quest'ultimo, vincitore della Hankook 24h Sebring del 2021, si è classificato secondo nella classifica generale nella sua ultima uscita nel 2020 e secondo di classe nella sua prima uscita nel 2013.

Proton Huber Competition (#83) completa gli esordienti GT3 dell'evento e ha iscritto una Porsche 911 GT3 R per i debuttanti Razmik Arayan e Spartak Barsegyan, Vigen Shikhanyan e Sven Müller, quest'ultimo arrivato secondo assoluto nel 2018.

I vincitori della classe 992-Am dello scorso anno, Huber Motorsport (#50), hanno confermato una Porsche 992 GT3 R indipendente, che sarà guidata da Hans Wehrmann (vincitore di classe nelle sue ultime due partecipazioni alla 24h Series), Jason Hart e il nuovo arrivato Scott Noble.

Il vincitore della classe 2019 e 2020, MRS GT-Racing (#17), torna nella classe GT3 per la prima volta dal 2013 alla Hankook 24h di Dubai. Il team tedesco ha iscritto una Porsche 911 GT3 R per James Winslow, John Corbett e George King (vincitori del podio TCX nel 2021) e Alexander Bukhanstov, che ha gareggiato con Winslow e King nella classe GT4 nel 2022.

Anche il cinque volte vincitore della Hankook 24h Dubai Dragon Racing (#88) passerà alla classe GT3 per la prima volta in oltre un decennio con la sua nuova Ferrari 296 GT3. Il team emiratino unisce le forze con il fondatore della ROFGO Collection Roald Goethe e i suoi figli Benjamin e Oliver (il trio padre-figlio ha partecipato alla loro prima 24 ore insieme l'anno scorso a Dubai, vincendo nella classe GT4), il quattro volte vincitore della classe Jordan Grogor e Stuart Hall.

racing one (#6), che partecipa alla 24h Series per la prima volta dopo il Mugello 2021, ha iscritto anche una Ferrari 296 GT3 per Steffen Görig e Stefan Aust - entrambi vincitori della classe 992-Am lo scorso anno - e l'ex campione ADAC GT Masters Luca Ludwig.

Leipert Motorsport (#63), vincitore assoluto del GT Teams 2019, torna a Dubai con una nuova versione EVO2 della sua Lamborghini Huracán nella classe GT3. Gabriele Rindone (vincitore della 992-Am nel 2023), il debuttante Marco Mapelli e Alban Varutti (che partecipa alla Hankook 24h Dubai per il quinto anno consecutivo) saranno affiancati dal campione del Lamborghini Super Trofeo Europe Brendon Leitch.

Saalocin by Kox Racing (#48) parteciperà alla Hankook 24H DUBAI per la seconda volta nel 2024 con una Porsche 911 GT3 R. La formazione dei piloti è quasi invariata, e comprende l'omonimo del team Peter Kox, sua figlia Stéphane Kox, Nico Pronk, Dennis Retera e il vincitore di una tappa del Tour de France (e vincitore del TCE 2020 a Dubai) Tom Boonen.

7TSIX (#76) garantisce la presenza di Woking sulla griglia della Hankook 24h di Dubai: il team britannico ha infatti iscritto una McLaren 720S GT3 per George Nakas e Fraser Ross per la sua seconda partecipazione all'evento.

Oltre alla vittoria assoluta della Hankook 24h di Dubai, almeno tre squadre sono in lizza per il titolo a squadre GT3 nel Trofeo Medio Oriente della 24h Series 2023/2024.

CP Racing (#85), che potrebbe ottenere la terza vittoria consecutiva nella classe GT3-Am a Dubai il 26 e 27 gennaio, ha iniziato la sua campagna in Medio Oriente con una vittoria assoluta in Kuwait. Il team americano spera senza dubbio in una prestazione altrettanto forte a Dubai da parte di Charles Putman, Charles Espenlaub e Joe Foster, i campioni 2018 dei piloti GT3-Am, Shane Lewis e Darren Law, vincitore della 24 Ore di Daytona del 2009. La Hankook 24h di Dubai di quest'anno sarà la prima gara di Law dal 2019, sempre con Putman, Espenlaub e Foster, e sempre nell'ambito della 24h Series!

Il secondo classificato in Kuwait, Manamauri Energy by Ebimotors (#95), ex campione di squadra delle classi 991 e 992, è a soli quattro punti da CP Racing prima della Hankook 6h Abu Dhabi di quest'anno, dopo aver concluso con un sottilissimo mezzo secondo di distacco dal team americano in Kuwait. Il team italo-rumeno manterrà la sua formazione per il Kuwait e Abu Dhabi: i campioni in carica della 992 Sabino de Castro e Sergiu Nicolae si schiereranno all'Autodromo di Dubai con il campione della 991 del 2021 Fabrizio Broggi e Cosimo Papi.

Century Motorsport è a soli quattro punti da Ebimotors nella classifica dei team GT3 e ha confermato due BMW M4 GT3 per la Hankook 24h Dubai 2024. Carl Cavers, Lewis Plato e Jack Barlow faranno coppia con Jake Rattenbury nella prima BMW M4 GT3 (#22) nel tentativo di tornare sul gradino più alto del podio a Dubai per la prima volta dal 2016, mentre Michael Johnston e Chris Salkeld (che l'anno scorso si sono classificati terzi nella classifica GT4 con Century, Cavers e Plato) si schiereranno nella seconda BMW (#14) insieme a Darren Leung e Sean Gelael. Il pilota indonesiano si è classificato terzo nella Hankook 24h di Dubai dello scorso anno con il Team WRT.

Il debuttante della serie SMP Racing (#937) completa lo schieramento della Porsche 911 GT3 Cup nella classe 992 e ha confermato che i connazionali russi Denis Remenyako, Aleksandr Bolduev e Alexandr Smolyar guideranno insieme agli ex piloti di Formula 1 Sergey Sirotkin e Vitaliy Petrov. La vettura sarà iscritta da KKrämer Racing.

L'elenco completo dei partecipanti è disponibile qui dalla serie di gare.