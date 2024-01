Mais de 50 veículos participam nas 24h Dubai 2024

Mais de 50 veículos foram inscritos para as 24 Horas do Dubai, incluindo 23 carros GT3. Os antigos pilotos de Fórmula 1 Vitaly Petrov e Sergey Sirotkin vão celebrar o seu regresso ao desporto automóvel com um Porsche Cup.

A Hankook 24h Dubai 2024 está a preparar-se para a sua 19ª edição, de 26 a 28 de janeiro, e contará com uma grelha de mais de 50 carros, antigos vencedores da geral, campeões das 24h Series powered by Hankook, representantes da Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-AMG, Lotus e Bentley e muitas outras marcas de prestígio.

A edição deste ano das 24h do Hankook Dubai é também a última ronda do altamente competitivo Troféu 24h Series Middle East 2023/2024. Organizado pela Creventic pelo segundo ano consecutivo, o programa de três corridas nos Emirados Árabes Unidos e um desvio para o Kuwait proporcionou aos participantes das 24h Series muita ação de resistência durante a época baixa europeia e, tal como em 2022/2023, terminará com grande tensão no fim de semana de 26 a 28 de janeiro.

A corrida fez manchetes involuntárias no Boxing Day, uma vez que a corrida teve de ser adiada por duas semanas em cima da hora. O motivo do adiamento foram as restrições ao transporte no Canal do Suez. Devido às actividades militares contra os rebeldes Huthi no Iémen, as companhias de navegação estão atualmente a evitar o Canal do Suez. Como resultado, o navio porta-contentores com os carros de corrida não teve de tomar a rota direta para o Dubai, mas teve de tomar a rota à volta do Cabo da Boa Esperança na África do Sul, razão pela qual os veículos não teriam chegado ao Dubai a tempo.

Dois antigos vencedores da geral das Hankook 24h Dubai vão liderar uma classe GT3 de 23 carros na edição de 2024.

A Herberth Motorsport, que conquistou a vitória geral em 2017, terminou em segundo lugar na geral em 2023, o resultado mais próximo do evento até à data. Ao volante do Porsche 911 GT3 R da geração 992, os chefes de equipa Alfred e Robert Renauer, Ralf Bohn e Daniel Allemann esperam repetir a vitória de 2017 ao fim de sete anos.

A 2024 Hankook 24h Dubai será a última corrida de Daniel Allemann. O piloto suíço espera despedir-se em grande estilo.

A Car Collection Motorsport (#96) também quer garantir uma segunda vitória em 2024. Curiosamente, o vencedor da corrida de 2019 também está a contar com um Porsche 991 GT3 R - que terminou nos cinco primeiros na sua estreia na série em Barcelona no ano passado - para Dustin Blattner e Dennis Marschall, que estão a fazer o seu regresso às 24h Series nas Hankook 6h Abu Dhabi. A eles juntam-se Sebastian Gorga e Fuad Sawaya, que vão competir no Dubai pela primeira vez, e Mark Wallenwein, que vai competir numa categoria diferente no Dubai pela terceira vez este ano.

Curiosamente, dois outros potenciais líderes no Dubai - a Haas RT e a Saintéloc Junior Team - conquistaram as suas primeiras vitórias globais nas 24h Series powered by Hankook em 2023. A Haas RT, que venceu a geral das 12h Mugello Hankook, terminou num impressionante quinto lugar na sua primeira corrida no Dubai e chegou mesmo a liderar a corrida em várias ocasiões. A equipa sediada em Antígua inscreveu dois carros Audi R8 LMS GT3 EVO II para o evento, o primeiro dos quais (#21) será conduzido por Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Miika Panu (que regressou à Haas RT após duas rondas em Monza e Barcelona no ano passado), o vencedor das 12h Estoril Hankook de 2023, Torsten Kratz e Mathieu Detry. O estreante na série, Liang Jiatong, também se inscreveu para competir com Morris Schuring e Tim Müller (vencedores da A6-Am em 2018) num segundo Audi da Haas RT (#20). Müller irá competir na Hankook 24h Dubai pela oitava vez em 2024.

A Saintéloc Junior Team, que conquistou a sua primeira vitória à geral em Spa-Francorchamps em 2023, também inscreveu dois Audi R8 LMS GT3 EVO II para o Dubai. O primeiro (#26) será conduzido por Wilfried, Mattéo e Thomas Merafina. O segundo (#18) reúne Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer e Elia Erhart - que garantiram o Troféu Europeu de GT das 24h Series com a Phoenix Racing em 2022 - com Swen Herberger para a sua primeira corrida com a equipa francesa.

15 anos após a sua primeira participação, a Attempto Racing (#99) também inscreveu um Audi R8 LMS GT3 EVO II para Dylan Pereira e Andrey Mukovoz (companheiros de equipa nas últimas quatro edições), Alex Arkin Aka, o vencedor da corrida do DTM e campeão da GT World Challenge Europe Sprint Cup Ricardo Feller (que terminou entre os seis primeiros da geral nas suas duas últimas saídas em 2018 e 2019) e o estreante Sergey Titarenko. A equipa alemã tem como objetivo garantir o seu primeiro pódio na classificação geral do evento de 2024.

A Grove Racing (#10) terminou num impressionante quarto lugar da geral na sua estreia no ano passado. A equipa neozelandesa, mais uma vez apoiada pela equipa homónima de Earl Bamber, duas vezes vencedora de Le Mans, terá como parceiros Stephen e Brenton Grove, Jordan Love, Matthew Payne, vencedor da corrida da Australian Supercars, e Phil Keen, vencedor da classe GTX em 2020, num novíssimo Mercedes-AMG GT3 Evo, depois de a equipa ter mudado da Porsche para a Mercedes-AMG.

A Heart of Racing Team (#27), que também corre com um Mercedes, conquistou um lugar no pódio na classe GT3-Am nas Hankook 24h Dubai do ano passado e mais duas vitórias na classe em Mugello e Spa-Francorchamps. A equipa americana vai continuar a sua parceria com a SPS Automotive Performance, antiga vencedora da classe no Dubai, em 2024 e confirmou que Gray Newell será acompanhado nos Emirados Árabes Unidos por Pierre Kleinubing, Daniel Mancinelli e Darren Turner, três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans.

A 2024 Hankook 24h Dubai dará as boas-vindas a vários fortes concorrentes internacionais de GT3 à Série 24H pela primeira vez.

A Team Parker Racing (#31) vai trazer a Bentley de volta às 24H Series com o Continental GT3. A marca de luxo britânica competiu pela última vez numa corrida organizada pela Creventic em Spa-Francorchamps em 2022. A Team Parker Racing, múltipla campeã da Porsche Carrera Cup UK, confirmou Shaun e Max Lynn. Joe Wheeler será apoiado pelo Campeão do Mundo de Carros de Turismo de 2012, Rob Huff, na sua primeira saída de GT3 no Dubai desde 2014.

A equipa alemã GetSpeed (#9), um cliente oficial da Mercedes-AMG e especialista em Nürburgring desde a sua formação em 2013, confirmou um Mercedes-AMG GT3 Evo para a sua estreia nas 24h Series no Dubai. Os antigos vencedores da classe A6-Am, Dominik Baumann (2018) e Martin Konrad (2019), vão conduzir ao lado de Fabian Schiller, do estreante Anthony Bartone e do omani Al Faisal Al Zubair.

A austríaca Eastalent Racing Team (#54) inscreveu um Audi R8 LMS GT3 EVO II para Simon Reicher, o estreante Mike Zhou, o piloto da Audi Christopher Haase e o ex-campeão mundial de GT1 Markus Winkelhock. Este último, vencedor das 24 Horas de Sebring Hankook de 2021, terminou em segundo lugar na classificação geral na sua última saída em 2020 e em segundo na classe na sua primeira saída em 2013.

A Proton Huber Competition (#83) completa os estreantes de GT3 do evento e inscreveu um Porsche 911 GT3 R para os estreantes Razmik Arayan e Spartak Barsegyan, Vigen Shikhanyan e Sven Müller, este último que terminou em segundo lugar na geral em 2018.

Os vencedores da classe 992-Am do ano passado, a Huber Motorsport (#50), confirmaram um Porsche 992 GT3 R independente, que será conduzido por Hans Wehrmann (impressionantemente um vencedor da classe nas suas duas últimas saídas da 24h Series), Jason Hart e o recém-chegado Scott Noble.

O vencedor da classe em 2019 e 2020, MRS GT-Racing (#17), regressa à classe GT3 pela primeira vez desde 2013 nas Hankook 24h Dubai. A equipa alemã inscreveu um Porsche 911 GT3 R para James Winslow, John Corbett e George King (finalistas do pódio do TCX em 2021) e Alexander Bukhanstov, que competiu com Winslow e King na classe GT4 em 2022.

A Dragon Racing (#88), cinco vezes vencedora da classe Hankook 24h Dubai, também vai subir para a classe GT3 pela primeira vez em mais de uma década com seu novo Ferrari 296 GT3. A equipa dos Emirados junta forças com o fundador da ROFGO Collection, Roald Goethe, e os seus filhos Benjamin e Oliver (o trio pai-filho competiu na sua primeira corrida de 24 horas juntos no ano passado no Dubai e venceu na classe GT4), o quatro vezes vencedor da classe Jordan Grogor e Stuart Hall.

A racing one (#6), que está a competir nas 24h Series pela primeira vez desde Mugello 2021, também inscreveu um Ferrari 296 GT3 para Steffen Görig e Stefan Aust - ambos vencedores da classe 992-Am no ano passado - e o antigo campeão do ADAC GT Masters Luca Ludwig.

A Leipert Motorsport (#63), vencedora geral do GT Teams 2019, regressa ao Dubai com uma nova versão EVO2 do seu Lamborghini Huracán na classe GT3. Gabriele Rindone (vencedor no 992-Am em 2023), o estreante Marco Mapelli e Alban Varutti (a competir nas Hankook 24h Dubai pelo quinto ano consecutivo) serão acompanhados pelo campeão do Lamborghini Super Trofeo Europe, Brendon Leitch.

A Saalocin by Kox Racing (#48) vai disputar as Hankook 24H DUBAI pela segunda vez em 2024 com um Porsche 911 GT3 R. O alinhamento de pilotos mantém-se praticamente inalterado, incluindo o homónimo da equipa, Peter Kox, a sua filha Stéphane Kox, Nico Pronk, Dennis Retera e o vencedor da etapa da Volta a França (e vencedor do TCE 2020 no Dubai) Tom Boonen.

A 7TSIX (#76) garante que Woking estará representada na grelha das Hankook 24h Dubai, uma vez que a equipa britânica inscreveu um McLaren 720S GT3 para George Nakas e Fraser Ross para a sua segunda corrida no evento.

Para além da vitória geral nas Hankook 24h Dubai, pelo menos três equipas estão também na luta pelo título de GT3 por equipas no Troféu 2023/2024 24h Series Middle East.

A CP Racing (#85), que poderá garantir a sua terceira vitória consecutiva na classe GT3-Am no Dubai, a 26 e 27 de janeiro, começou bem a sua campanha no Médio Oriente com uma vitória à geral no Kuwait. A equipa americana espera, sem dúvida, um desempenho igualmente forte no Dubai de Charles Putman, Charles Espenlaub e Joe Foster, os campeões de pilotos GT3-Am de 2018, Shane Lewis e Darren Law, vencedor das 24 Horas de Daytona de 2009. A Hankook 24h Dubai deste ano será a primeira corrida de Law desde 2019, também com Putman, Espenlaub e Foster, e também como parte das 24h Series!

O vice-campeão do Kuwait, Manamauri Energy by Ebimotors (#95), antigo campeão de equipas das classes 991 e 992, está apenas a quatro pontos da CP Racing antes das Hankook 6h Abu Dhabi deste ano, depois de terminar a meio segundo da equipa americana no Kuwait. A equipa romeno-italiana vai manter a sua formação para o Kuwait e Abu Dhabi, com os actuais campeões de pilotos do 992, Sabino de Castro e Sergiu Nicolae, a alinharem no Autódromo do Dubai com os campeões de pilotos do 991 de 2021, Fabrizio Broggi e Cosimo Papi.

A Century Motorsport está apenas quatro pontos atrás da Ebimotors na classificação das equipas de GT3 e confirmou dois BMW M4 GT3 para as Hankook 24h Dubai de 2024. Carl Cavers, Lewis Plato e Jack Barlow vão fazer equipa com Jake Rattenbury no primeiro BMW M4 GT3 (#22), numa tentativa de regressar ao topo do pódio no Dubai pela primeira vez desde 2016, enquanto Michael Johnston e Chris Salkeld (que terminaram em terceiro na classificação de GT4 no ano passado com a Century, Cavers e Plato) vão alinhar no segundo BMW (#14), ao lado de Darren Leung e Sean Gelael. O piloto indonésio terminou em 3º na edição do ano passado da Hankook 24h Dubai com a Team WRT.

A estreante SMP Racing (#937) completa a equipa do Porsche 911 GT3 Cup na classe 992 e confirmou que os compatriotas russos Denis Remenyako, Aleksandr Bolduev e Alexandr Smolyar vão conduzir com os antigos pilotos de Fórmula 1 Sergey Sirotkin e Vitaliy Petrov. O carro será inscrito pela KKrämer Racing.

A lista completa de participantes está disponível aqui na série de corridas.