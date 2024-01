Sainteloc Racing in pole position alla 24h di Dubai

L'Audi del Sainteloc Racing guidata dai due ex piloti dell'ADAC GT Masters Elia Erhart e Pierre Kaffer si è assicurata la pole position della 24 Ore di Dubai.

Come gli spettatori della 24H Series sono abituati, le qualifiche si sono svolte in tre segmenti. Il tempo medio costituisce il risultato per la griglia di partenza.

Nel primo segmento, riservato esclusivamente ai piloti amatoriali, Alban Varrutti ha ottenuto il miglior tempo con la Lamborghini del Leipert Motorsport. Il francese ha ottenuto il miglior tempo in 2:00.015 minuti.

Elia Erhart ha ottenuto il miglior tempo nel secondo segmento con l'Audi del Sainteloc Racing, con un giro di 1:59.346 minuti.

Nel terzo segmento, Oliver Goethe ha ottenuto il miglior tempo con la Ferrari della Racing One con un giro di 1:59.701 minuti.

Con il tempo combinato, la pole position è andata alla Sainteloc Racing Audi di Michael Doppelmayr, Elia Erhart, Pierre Kaffer e Swen Herberger. Il tempo medio della vettura è stato di 1:59.807 minuti.

La Lamborghini Leipert Motorsport di Gabriele Rindone, Brendon Leitch, Marco Mapelli e Alban Varrutti. Solo 0,064 secondi separano le due vetture nel tempo medio.

Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Torsten Kratz, Mathieu Detry e Miika Panu partiranno dalla terza posizione in griglia con l'Audi Haas RT.

Risultati (Top 10):

1° Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

2° Gabriele Rindone/Brendon Leitch/Marco Mapelli/Alban Varrutti - Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

3. Stanislav Minsky/Thomas Kiefer/Torsten Kratz/Mathieu Detry/Miika Panu - Haas RT - Audi R8 LMS GT3

4. Anthony Bartone/Al Faisal AL Zubair/Martin Konrad/Dominik Baumann/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

5. Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae/Cosimo Papi - Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

6. Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

7. Stefan Aust/Steffen Göring/Marco Pulcini/Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè - Racing One - Ferrari 296 GT3

8. Ralf Bohn/Daniel Allemann/Alfred Renauer/Robert Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9° Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller - Proton Huber Competition - Porsche 911 GT3 R

10° Stephen Grove/Brenton Grove/Jordan Love/Matthew Payne/Phil Keen - Grove Racing - Mercedes-AMG GT3