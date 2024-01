Sainteloc Racing na pole position das 24h do Dubai

O Audi da Sainteloc Racing conduzido pelos dois antigos pilotos do ADAC GT Masters, Elia Erhart e Pierre Kaffer, assegurou a pole position nas 24 Horas do Dubai.

Como os espectadores das 24H estão habituados, a qualificação teve lugar em três segmentos. O tempo médio constitui o resultado para a grelha de partida.

No primeiro segmento, exclusivamente para pilotos amadores, Alban Varrutti fez o melhor tempo com o Lamborghini da Leipert Motorsport. O francês fez o melhor tempo em 2:00.015 minutos.

Elia Erhart fez o melhor tempo no segundo segmento com o Audi da Sainteloc Racing, com uma volta de 1:59.346 minutos.

No terceiro segmento, Oliver Goethe efectuou o melhor tempo com o Ferrari da Racing One, com uma volta em 1:59.701 minutos.

Com o tempo de volta combinado, a pole position foi para o Audi da Sainteloc Racing de Michael Doppelmayr, Elia Erhart, Pierre Kaffer e Swen Herberger. O tempo médio do carro foi de 1:59,807 minutos.

O Lamborghini da Leipert Motorsport de Gabriele Rindone, Brendon Leitch, Marco Mapelli e Alban Varrutti. Apenas 0,064 segundos separam os dois carros no tempo médio.

Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Torsten Kratz, Mathieu Detry e Miika Panu vão partir da terceira posição da grelha no Audi da Haas RT.

Resultados (Top 10):

1º Michael Doppelmayr/Elia Erhart/Pierre Kaffer/Swen Herberger - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

2º Gabriele Rindone/Brendon Leitch/Marco Mapelli/Alban Varrutti - Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

3º Stanislav Minsky/Thomas Kiefer/Torsten Kratz/Mathieu Detry/Miika Panu - Haas RT - Audi R8 LMS GT3

4. Anthony Bartone/Al Faisal AL Zubair/Martin Konrad/Dominik Baumann/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

5º Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae/Cosimo Papi - Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

6º Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

7º Stefan Aust/Steffen Göring/Marco Pulcini/Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè - Racing One - Ferrari 296 GT3

8º Ralf Bohn/Daniel Allemann/Alfred Renauer/Robert Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9º Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller - Proton Huber Competition - Porsche 911 GT3 R

10º Stephen Grove/Brenton Grove/Jordan Love/Matthew Payne/Phil Keen - Grove Racing - Mercedes-AMG GT3