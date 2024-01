Triomphe dominant pour Eastalent Racing à Dubaï

L'Audi Eastalent Racing a mené une grande partie de tous les tours de course des 24h de Dubaï. Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock, Mike Zhou et Gilles Magnus ont remporté une victoire écrasante.

Première participation aux 24h de Dubaï, première victoire aux 24h de Dubaï. Eastalent Racing remporte l'édition 2024 des 24h de Dubaï. Depuis le 226e tour, l'Audi R8 LMS GT3 de l'équipe autrichienne n'a plus lâché la tête sur le circuit du désert. Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock, Mike Zhou et Gilles Magnus ont effectué un total de 603 tours au volant de l'Audi.

La deuxième place revient à la Porsche 911 GT3 R de Proton Huber Competition. Rinat Salikhov, Sergei Borisov, Victor Shaytar et Sven Müller ont terminé la course à 96,207 secondes de l'Audi victorieuse.

Le quatuor britannique Carl Cavers, Lewis Plato, Jack Barlow et Jacob Rattenbury complète le podium du classement général au volant de la BMW M4 GT3 de Century Motorsport.

Dans le dernier quart de la course, les problèmes des voitures de tête n'ont pas cessé. Dylan Pereira a ramené l'Audi d'Attempto Racing de la troisième position au box en raison de problèmes techniques. L'équipe de Langenhagen, en Basse-Saxe, n'a donc pas réussi à monter sur le podium lors de son 16e départ à Dubaï.

Quatre heures avant la fin de la course, une forte pluie s'est abattue sur certains secteurs du circuit. Ivan Krapivtsev dans la BMW M4 GT4 de Simpson Motorsport et Stéphane Perrin dans la Porsche de SebLajoux Racing by DUWO Racing ont été violemment accidentés dans ces conditions. Les deux pilotes ont pu sortir de leur véhicule, mais ont été emmenés au centre médical pour des examens. La course a été neutralisée afin de récupérer les deux voitures complètement détruites. Mais comme les pluies ont rapidement cessé, le circuit s'est rapidement asséché.

Résultat (top 10) :

1. Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

2. Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller - Proton Huber Competition - Porsche 911 GT3 R

3. Carl Cavers/Lewis Plato/Jack Barlow/Jacob Rattenbury - Century Motorsport - BMW M4 GT3

4. Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae/Cosimo Papi - Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

5. Michael Johnston/Chris Salkeld/Darren Leung/Sean Gelael - Century Motorsport - BMW M4 GT3

6. Dustin Blattner/Sebastian Gorga/Fuad Sawaya/Mark Wallenwein/Dennis Marschall - Car Collection - Porsche 911 GT3 R

7. Wilfried Merafina/Thomas Merafina/Mattéo Merafina - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Stanislav Minsky/Thomas Kiefer/Torsten Kratz/Mathieu Detry/Miika Panu - Haas RT - Audi R8 LMS GT3

9. Scott Noble/Jason Hart/Hans Wehrmann/Florian Spengler - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

10. Shaun Lynn/Maxwell Lynn/Joe Wheeler/Rob Huff - Team Parker Racing - Bentley Continental GT3