Un trionfo dominante per Eastalent Racing a Dubai

Prima partenza alla 24h di Dubai, prima vittoria alla 24h di Dubai. Eastalent Racing vince l'edizione 2024 della 24h di Dubai. L'Audi R8 LMS GT3 del team austriaco non ha ceduto il comando sul circuito desertico dal 226° giro. Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock, Mike Zhou e Gilles Magnus hanno completato un totale di 603 giri con l'Audi.

Il secondo posto è andato alla Porsche 911 GT3 R di Proton Huber Competition. Rinat Salikhov, Sergei Borisov, Victor Shaytar e Sven Müller erano a 96,207 secondi dall'Audi vincitrice alla fine della gara.

Il quartetto britannico composto da Carl Cavers, Lewis Plato, Jack Barlow e Jacob Rattenbury sulla BMW M4 GT3 di Century Motorsport ha completato le posizioni del podio nella classifica generale.

I problemi per le vetture di punta sono continuati nell'ultimo quarto di gara. Dylan Pereira ha portato l'Audi dell'Attempto Racing dalla terza posizione ai box per problemi tecnici. Di conseguenza, il team di Langenhagen in Bassa Sassonia è rimasto senza un risultato da podio alla 16a partenza a Dubai.

Quattro ore prima della fine della gara, una forte pioggia si è abbattuta su alcune sezioni della pista. Ivan Krapivtsev con la BMW M4 GT4 di Simpson Motorsport e Stephane Perrin con la Porsche di SebLajoux Racing by DUWO Racing hanno subito un grave incidente. Entrambi i piloti sono riusciti a lasciare le auto, ma sono stati portati al centro medico per accertamenti. La gara è stata neutralizzata per recuperare le due auto completamente distrutte. Tuttavia, poiché la pioggia è cessata rapidamente, la pista si è asciugata di conseguenza.

Risultati (Top 10):

1° Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

2. Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller - Proton Huber Competition - Porsche 911 GT3 R

3° Carl Cavers/Lewis Plato/Jack Barlow/Jacob Rattenbury - Century Motorsport - BMW M4 GT3

4. Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae/Cosimo Papi - Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

5. Michael Johnston/Chris Salkeld/Darren Leung/Sean Gelael - Century Motorsport - BMW M4 GT3

6. Dustin Blattner/Sebastian Gorga/Fuad Sawaya/Mark Wallenwein/Dennis Marschall - Car Collection - Porsche 911 GT3 R

7. Wilfried Merafina/Thomas Merafina/Mattéo Merafina - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Stanislav Minsky/Thomas Kiefer/Torsten Kratz/Mathieu Detry/Miika Panu - Haas RT - Audi R8 LMS GT3

9° Scott Noble/Jason Hart/Hans Wehrmann/Florian Spengler - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

10° Shaun Lynn/Maxwell Lynn/Joe Wheeler/Rob Huff - Team Parker Racing - Bentley Continental GT3