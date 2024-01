Condução dominante e triunfante da Eastalent Racing no Dubai

Primeira partida nas 24h do Dubai, primeira vitória nas 24h do Dubai. A Eastalent Racing vence a edição de 2024 das 24h do Dubai. O Audi R8 LMS GT3 da equipa austríaca não cedeu a liderança no circuito do deserto desde a volta 226. Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock, Mike Zhou e Gilles Magnus completaram um total de 603 voltas com o Audi.

O segundo lugar foi para o Porsche 911 GT3 R da Proton Huber Competition. Rinat Salikhov, Sergei Borisov, Victor Shaytar e Sven Müller ficaram a 96,207 segundos do Audi vencedor no final da corrida.

O quarteto britânico formado por Carl Cavers, Lewis Plato, Jack Barlow e Jacob Rattenbury no BMW M4 GT3 da Century Motorsport completou as posições do pódio na classificação geral.

Os problemas dos carros de topo continuaram no último quarto da corrida. Dylan Pereira conduziu o Audi da Attempto Racing da terceira posição para as boxes com problemas técnicos. Assim, a equipa de Langenhagen, na Baixa Saxónia, continua sem um resultado no pódio na 16ª etapa do Dubai.

Quatro horas antes do final da corrida, começou a chover forte em algumas secções da pista. Ivan Krapivtsev, com o BMW M4 GT4 da Simpson Motorsport, e Stephane Perrin, com o Porsche da SebLajoux Racing by DUWO Racing, sofreram acidentes graves. Ambos os pilotos conseguiram abandonar os carros, mas foram levados para o centro médico para serem examinados. A corrida foi neutralizada para recuperar os dois carros completamente destruídos. No entanto, como a chuva parou rapidamente, a pista voltou a secar em conformidade.

Resultados (Top 10):

1º Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

2º Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller - Proton Huber Competition - Porsche 911 GT3 R

3º Carl Cavers/Lewis Plato/Jack Barlow/Jacob Rattenbury - Century Motorsport - BMW M4 GT3

4º Fabrizio Broggi/Sabino de Castro/Sergiu Nicolae/Cosimo Papi - Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

5º Michael Johnston/Chris Salkeld/Darren Leung/Sean Gelael - Century Motorsport - BMW M4 GT3

6º Dustin Blattner/Sebastian Gorga/Fuad Sawaya/Mark Wallenwein/Dennis Marschall - Car Collection - Porsche 911 GT3 R

7º Wilfried Merafina/Thomas Merafina/Mattéo Merafina - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8º Stanislav Minsky/Thomas Kiefer/Torsten Kratz/Mathieu Detry/Miika Panu - Haas RT - Audi R8 LMS GT3

9º Scott Noble/Jason Hart/Hans Wehrmann/Florian Spengler - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

10º Shaun Lynn/Maxwell Lynn/Joe Wheeler/Rob Huff - Team Parker Racing - Bentley Continental GT3