Troisième place au championnat pour la KTM X-BOW GTX

Razoon - more than racing a participé aux 24h de Dubaï et au Middle East Trophy des 24H Series avec une KTM X-BOW GTX. L'équipe s'est classée troisième tant lors de la course de 24 heures dans la métropole désertique que dans le championnat.

Trois courses, deux podiums et, au final, une place de choix au championnat : avec une troisième place lors de la course de 24 heures de Dubaï, le point fort du Middle East Trophy, l'équipe client de KTM razoon - more than racing s'est également assurée la troisième place au classement final dans la catégorie GTX.

"C'était la bonne décision de reprendre le départ du Middle East Trophy. La KTM X-BOW GTX est une voiture capable de gagner sur l'endurance, nous le savons et nous sommes plus que convaincus de son potentiel", a déclaré le chef d'équipe Dominik Olbert. L'écurie a récolté un total de 68 points lors des 12 heures du Koweït, des 6 heures d'Abu Dhabi et des 24 heures de Dubaï, qui comptent tous pour le championnat.

"Faire trois courses d'endurance en très peu de temps est toujours épuisant pour tous les participants", explique Olbert. "Mais toute l'équipe a tout donné et ne s'est pas laissée abattre par les revers. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé si dur. Les équipes de nuit n'ont pas été rares ces derniers jours pour tout préparer".

Grâce aux performances convaincantes de l'équipe, il a été possible de se battre pour la victoire dans la catégorie GTX lors de toutes les manches. La finale, la course de 24 heures sur l'Autodrome de Dubaï, a été particulièrement serrée. Artur Chwist, Daniel Drexel, Mikaeel Pitamber, Haytham Qarajouli et Kevin Woods se sont livrés à une lutte acharnée avec leurs concurrents pour la première place. Mais à quatre heures de la fin, le quintette a été ralenti par un problème qui a finalement réduit à néant leurs chances de victoire.