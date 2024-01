Terzo posto in campionato per la KTM X-BOW GTX

Razoon - more than racing ha disputato la 24h di Dubai e il Middle East Trophy della 24H Series con una KTM X-BOW GTX. Il team si è classificato terzo sia nella gara di 24 ore nella metropoli del deserto sia nel campionato.

Tre gare, due podi e una posizione di vertice nel campionato: con un terzo posto nella 24 ore di Dubai, evento clou del Middle East Trophy, il team clienti KTM razoon - more than racing si è assicurato anche il terzo posto nella categoria GTX nella classifica finale.

"È stata la decisione giusta quella di partecipare nuovamente al Middle East Trophy. Sappiamo che la KTM X-BOW GTX è un'auto in grado di vincere sulla lunga distanza e siamo più che convinti del suo potenziale", afferma il capo del team Dominik Olbert. La squadra corse ha raccolto un totale di 68 punti alla 12 Ore del Kuwait, alla 6 Ore di Abu Dhabi e alla 24 Ore di Dubai, tutti validi per il campionato.

"Completare tre gare di durata in un lasso di tempo molto breve è sempre faticoso per tutti i partecipanti", afferma Olbert. "Ma l'intero team ha dato il massimo e non si è lasciato abbattere dai contrattempi. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato così duramente". Non sono stati rari i turni di notte negli ultimi giorni per preparare tutto".

Grazie alle convincenti prestazioni del team, è stato possibile lottare per la vittoria nella categoria GTX in tutte le gare. La gara finale, la 24 ore all'Autodromo di Dubai, è stata particolarmente combattuta. Artur Chwist, Daniel Drexel, Mikaeel Pitamber, Haytham Qarajouli e Kevin Woods hanno combattuto una battaglia serrata con la concorrenza per la leadership. Tuttavia, il quintetto è stato rallentato da un problema a quattro ore dalla fine, che ha compromesso le loro possibilità di vittoria.