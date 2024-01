Terceiro lugar no campeonato para a KTM X-BOW GTX

A Razoon - more than racing disputou as 24h do Dubai e o Troféu do Médio Oriente da Série 24H com uma KTM X-BOW GTX. A equipa terminou em terceiro lugar tanto na corrida de 24 horas na metrópole do deserto como no campeonato.

Três corridas, dois lugares no pódio e uma posição de topo no campeonato no final: Com um terceiro lugar na corrida de 24 horas no Dubai, o ponto alto do Troféu do Médio Oriente, a equipa cliente da KTM razoon - more than racing também garantiu o terceiro lugar na categoria GTX na classificação final.

"Foi a decisão certa competir novamente no Troféu do Médio Oriente. Sabemos que o KTM X-BOW GTX é um carro capaz de vencer na longa distância e estamos mais do que convencidos do seu potencial", diz o chefe de equipa Dominik Olbert. A equipa de corrida obteve um total de 68 pontos nas 12 Horas do Kuwait, nas 6 Horas de Abu Dhabi e nas 24 Horas do Dubai, que contam para o campeonato.

"Completar três corridas de resistência num curto espaço de tempo é sempre cansativo para todos os envolvidos", diz Olbert. "Mas toda a equipa deu o seu melhor e não se deixou abater pelos contratempos. Um grande obrigado a todos os que trabalharam tão arduamente. Não foram raros os turnos noturnos nos últimos dias para preparar tudo."

Graças ao desempenho convincente da equipa, foi possível lutar pela vitória na categoria GTX em todas as corridas. A última corrida, as 24 horas no Autódromo do Dubai, foi particularmente renhida. Artur Chwist, Daniel Drexel, Mikaeel Pitamber, Haytham Qarajouli e Kevin Woods travaram uma batalha renhida com a concorrência pela liderança. No entanto, o quinteto foi atrasado por um problema a quatro horas do fim, o que acabou por arruinar as suas hipóteses de vitória.