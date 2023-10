Aragón : Titres pour Piqueras et Senna Agius

Le leader du Championnat d'Europe Moto2, Senna Agius, 18 ans, du team Liqui Moly Husqvarna Intact Junior, a remporté ce matin la première des deux courses du meeting du Championnat d'Europe Moto2 sur le MotorLand Aragón. Il peut être décisif pour le titre cet après-midi en remportant la deuxième course de la journée. Il a ensuite devancé Xavier Cardelús de 35 points et n'avait besoin que de 25 points d'avance avant la finale de Valence, car il avait déjà remporté six victoires cette saison et aurait donc été champion même à égalité de points.

Mais l'Australien s'est également imposé clairement lors de la deuxième course du championnat d'Europe de l'après-midi et s'est offert, ainsi qu'à l'Australie, le premier titre de champion d'Europe Moto2 - avec déjà sept victoires de manche en 2023.

Résultats du Championnat d'Europe Moto2, 1ère course Aragón, 8.10.2023

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:22,500 min

2. Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / +16.893

3. Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +17.068

4. Unai ORRADRE / SPA / KALEX / +17.249

5. Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +17.9696. Xavier CARDELÚS / AND/ KLAEX / +19.397

7. Niccolò ANTONELLI / ITA / KALEX / +19.718

8. Francesco MONGIARDO / ITA / BOSCOSCURO / +27.505

9. Mattia VOLPI / ITA / KALEX / +30.333

10. Alex TOLEDO /SPA / BOSCOSCURO / +30.508.

Résultats Moto2-CE, 2ème course Aragón, 8.10.2023

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:31.031 min

2. Alberto SURRA / ITA / BOSCOSCURO / +3.285

3. Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +6.987

4. Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +10.004

5. Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / + 10.369

6. Unai ORRADRE /SPA /KALEX / +11.239

7. Yeray RUIZ /SPA / KALEX / +16.431

8. Xavier CARDELÚS / AND / KALEX / +16.518

9. Francesco MONGIARDO /ITA / BOSCOSCURO / +21.927

10. Mattia VOLPI /ITA / KALEX / +24.087

11. Mattia RATO / ITA //KALEX / +24.368

Classement CE (après 10 courses sur 11) :

1. Agius 191 (champion d'Europe). 2. Cardelús 139. 3. Surra 118. 4. Rato 107. 5. Garcia 94. 6. Ruiz 85.

JuniorGP, course Moto3, Aragón, 8.10.2023

1. Ángel PIQUERAS / SPA / Honda / 28:01,900 min

2. Luca LUNETTA / ITA / KTM / +0.134

3. Adrían CRUCES / SPA / KTM / +0.182

4. Xabier ZURUTUZA / SPA / KTM / +1.340

5. Alvaro CARPE / SPA / Husqvarna / +1.458

6. Eddie O'SHEA / GB / Honda / +1.500

7. Facundo LLAMBIAS / URU / Honda / +1.529

8. Tatchakorn BUASRI / THA / Honda / +1.564

9. Casey O'GORMAN / IRL / Honda / +1.777

10. Jakob ROSENTHALER / AUT / Husqvarna / +2.419

11. Noah DETTWILER / SWI / KTM / +2.605

Classement du championnat du monde (après 10 courses sur 12) :

1. Piqueras 191. 2. Lunetta 112. 3. Carope 106. 4. Zurutuza 98. 5. Esteban 98. 6. Roulstone 93. - En outre : 13. Rosenthaler 48. 19. Dettwiler 25. 25. Rammersdorfer 6.