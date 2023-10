Aragão: Piqueras e Senna Agius conquistam o título

Pela segunda vez depois de 2022 (com Lukas Tulovic), a Liqui-Moly Junior Team conquistou hoje o título do Campeonato da Europa de Moto2 - desta vez com o australiano Senna Agius. O favorito Ángel Piqueras (Honda) é o campeão de JuniorGP Moto3.

O líder do Campeonato da Europa de Moto2, Senna Agius, de 18 anos, da Liqui Moly Husqvarna Intact Junior Team, venceu a primeira das duas corridas do Campeonato da Europa de Moto2, que decorreu esta manhã no MotorLand Aragón. Ele pode levar a decisão do título à tarde com outro sucesso na segunda corrida do dia de hoje. Ele tinha 35 pontos de vantagem sobre Xavier Cardelús e só precisava de 25 pontos de vantagem antes da final em Valência, porque já tinha vencido seis corridas nesta temporada e, portanto, teria sido campeão mesmo se os pontos fossem iguais.

Mas o australiano também prevaleceu claramente na segunda corrida do Campeonato Europeu da tarde e deu a si mesmo e à Austrália o primeiro título do Campeonato Europeu de Moto2 - já com sete vitórias em 2023.

Resultados Campeonato da Europa de Moto2, 1ª corrida Aragón, 8.10.2023

1º Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:22,500 min

2º Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / +16,893

3º Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +17.068

4º Unai ORRADRE / SPA / KALEX / +17.249

5º Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +17.9696º Xavier CARDELÚS / AND/ KLAEX / +19.397

7ª Niccolò ANTONELLI / ITA / KALEX / +19.718

8º Francesco MONGIARDO / ITA / BOSCOSCURO / +27,505

9º Mattia VOLPI / ITA / KALEX / +30.333

10º Alex TOLEDO /SPA / BOSCOSCURO / +30,508.

Resultados Moto2-EM, 2ª corrida Aragón, 8.10.2023

1º Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:31.031 min

2º Alberto SURRA / ITA / BOSCOSCURO / +3.285

3º Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +6.987

4º Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +10.004

5 Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / +10.369

6. unai ORRADRE / SPA / KALEX / +11.239

7º Yeray RUIZ / SPA / KALEX / +16.431

8º Xavier CARDELÚS / AND / KALEX / +16,518

9º Francesco MONGIARDO /ITA / BOSCOSCURO / +21.927

10º Mattia VOLPI /ITA / KALEX / +24.087

11º Mattia RATO / ITA //KALEX / +24,368

Classificação do Campeonato da Europa (após 10 das 11 corridas)

1. Agius 191 (Campeão Europeu). 2º Cardelús 139. 3º Surra 118. 4º Rato 107. 5º Garcia 94. 6º Ruiz 85.

JuniorGP, corrida de Moto3, Aragão, 8.10.2023

1º Ángel PIQUERAS / SPA / Honda / 28:01,900 min

2º Luca LUNETTA / ITA / KTM / +0,134

3º Adrían CRUCES / SPA / KTM / +0.182

4º Xabier ZURUTUZA / SPA / KTM / +1.340

5º Alvaro CARPE / SPA / Husqvarna / +1.458

6º Eddie O'SHEA / GB / Honda / +1.500

7º Facundo LLAMBIAS / URU / Honda / +1,529

8º Tatchakorn BUASRI / THA / Honda / +1.564

9º Casey O'GORMAN / IRL / Honda / +1.777

10º Jakob ROSENTHALER / AUT / Husqvarna / +2.419

11º Noah DETTWILER / SWI / KTM / +2.605

Classificação do Campeonato do Mundo (após 10 de 12 corridas):

1º Piqueras 191. 2º Lunetta 112. 3º Carope 106. 4º Zurutuza 98. 5º Esteban 98. 6º Roulstone 93. - também: 13º Rosenthaler 48. 19º Dettwiler 25. 25º Rammersdorfer 6.