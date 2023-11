Le championnat du monde junior débutera en avril 2024 à Misano



Par Oliver Feldtweg - Traduction automatique de Allemand

F.Glänzel

Le JuniorGP s'étend et se produira en 2024 à Portimão et Misano, en plus des sites habituels en Espagne.

