Il Campionato mondiale juniores inizia a Misano nell'aprile 2024

Il JuniorGP si sta espandendo e nel 2024 si terrà anche a Portimão e Misano, oltre alle sedi abituali in Spagna.

Sette eventi sono stati presentati oggi dalla FIM e dalla Dorna per il Campionato JuniorGP 2024. La location della gara del 5 maggio è ancora aperta, potrebbe essere scelta Estoril. Per la prima volta, questa serie di gare per il Campionato Mondiale Junior Moto3, il Campionato Mondiale Moto2, la European Talent Cup e il Campionato Europeo Stock inizierà a Misano/Italia.

Le date del JuniorGP per il 2024

21 aprile: Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italia

05 maggio: sede da definire

19 maggio: Circuito di Barcellona-Catalunya/Spagna

23 giugno: Autódromo Internacional Algarve/Portogallo

15 settembre: Circuito di Jerez - Ángel Nieto/Spagna

13 ottobre: MotorLand Aragón/Spagna

10 novembre: Circuito Ricardo Tormo Valencia/Spagna