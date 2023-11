Valence : Victoires pour Cruces, Esteban et Agius

Le titre de Champion d'Europe Moto2 et de Champion du monde Junior (anciennement Championnat du monde Junior) avait déjà été attribué il y a quatre semaines à Aragón en faveur de Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) et Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0).

Lors de la finale de la saison à Valence, rien ne s'est passé pendant deux jours en raison du vent fort, mais ensuite, l'action a été passionnante jusqu'aux derniers mètres. Samedi, la pole position en JuniorGP a été remportée par Xabi Zurutuza, qui fera ses débuts en GP dans le championnat du monde Moto3 en 2024 au sein du Red Bull KTM Ajo Team.

Le dimanche, deux courses étaient encore au programme pour les pilotes JuniorGP. Dans la première course, le pilote KTM Adrián Cruces (Finetwork MIR Racing Team), originaire de Valence, a fêté une victoire à domicile. Lors de la deuxième course, il a également franchi la ligne d'arrivée en première position, mais a été relégué d'une place pour avoir dépassé les "track limits" dans le dernier tour. La victoire est donc revenue au pilote GASGAS Joel Esteban de l'Aspar Junior Team, qui sera promu en 2024 au sein de l'équipe dans le championnat du monde Moto3.

Pour les jeunes pilotes germanophones, quelques points ont été gagnés : L'Autrichien Leo Rammerstorfer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) s'est classé 12e lors de la première course, son coéquipier et compatriote Jakob Rosenthaler s'est classé 11e lors de la dernière course de la saison après avoir chuté lors de la première course. Le Suisse Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) a marqué deux fois des points en se classant 15e et 12e, bien qu'il ait été relégué à la fin de la grille de départ lors de la première course pour avoir flâné pendant les essais.

Championnat d'Europe Moto2 : une remontée réussie pour Agius

Le titre était déjà assuré pour Senna Agius depuis Aragón, et c'est à Valence que le jeune Australien de 18 ans a couronné sa saison 2023 par une victoire finale au championnat d'Europe, avant de reprendre en 2024 la place de Lukas Tulovic au championnat du monde chez Liqui Moly Husqvarna Intact GP.

A noter : Agius ayant été pénalisé pour avoir flâné en Q2, il ne s'est élancé qu'en 17e position sur la grille de départ. Malgré cela, le pilote Intact Husqvarna a rattrapé le leader Alberto Surra sur la Boscoscuro du Team Ciatti au cours de la course de 18 tours et s'est finalement imposé avec brio. La troisième place est revenue à Unai Orradre (STV Laglisse Racing).

Résultat JuniorGP course 1, Valence (5 novembre) :

1. Cruces, KTM, 17 rdn en 28:33,724 min.

2. Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec

3. Piqueras, Honda, + 0,341

4. Zurutuza, KTM, + 0,427

5. Carraro, GASGAS, + 0,846

6. Lunetta, KTM, + 0,922

7. Esteban, GASGAS, + 0,978

8. Morosi, KTM, + 1,142

9. Roulstone, GASGAS, + 1,426

10. Llambias, Honda, + 1,616

11. O'Shea, Honda, + 10,273

12. Rammerstorfer, Husqvarna, + 17,612

13. Aditama, Honda, + 18,291

14. Uchiumi, KTM, + 18,401

15e Dettwiler, KTM, + 18,447



Out : Rosenthaler, Husqvarna

Résultat du JuniorGP course 2, Valence (5 novembre) :

1. Esteban, GASGAS, 17 rdn en 28:33,994 min

2. Cruces*, KTM

3. Lunetta, KTM, + 0,093 sec

4. Piqueras, Honda, + 0,160

5. Carpe, Husqvarna, + 0,242

6. Roulstone, GASGAS, + 0,450

7. Zurutuza, KTM, + 0,667

8. O'Shea, Honda, + 0,812

9. Carraro, GASGAS, + 0,921

10. Morosi, KTM, + 6,426

11. Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12. Dettwiler, KTM, + 12,641

13. Moodley, KTM, + 13,482

14. O'Gorman, Honda, + 15,524

15e Shahril, Honlda, + 27,605



Out : Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

Classement final du JuniorGP 2023 (après 12 courses) :

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O'Shea 69. - En outre : 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.

Résultat de la course du Championnat d'Europe Moto2, Valence (5 novembre) :

1. Agius, Kalex, 18 rdn en 28:42,173 min.

2. Surra, Boscoscuro, + 3,258 sec

3. Orradre, Kalex, + 5,201

4. Roberto Garcia, Kalex, + 5,641

5. Ruiz, Kalex, + 14,802

6. Cardelus, Kalex, + 16,993

7. Biesiekirski, Kalex, + 20,439

8. Mongiardo, Boscoscuro, + 20,625

9. Ferrández, Boscoscuro, + 22,713

10. Rato, Kalex, + 27,600

11. Lopes, Boscoscuro, + 27,630

12. Wilford, Kalex, + 38,837

13. Tapia, Kalex, + 41,689

14e Paz, Kalex, + 1:03,329 min

15e Rehacek, Kalex, + 1:03,870

Classement final du Championnat d'Europe Moto2 2023 (après 11 courses) :

1. Agius 216 points 2. Cardelús 149. 3. Surra 138. 4. Rato 113. 5. Garcia 107. 6. Orradre 98. 7. Ruiz 96. 8. Toledo 70. 9. Tatay 61. 10. Tapia 60.