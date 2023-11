Valencia: vittorie per Cruces, Esteban e Agius

La decisione sul titolo sia nel Campionato Europeo Moto2 che nella classe Junior GP (ex Campionato del Mondo Junior) era già stata presa quattro settimane fa ad Aragón a favore di Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) e Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0).

Nel finale di stagione a Valencia, per due giorni non è successo nulla a causa del forte vento, ma poi ci sono state azioni emozionanti fino agli ultimi metri. La pole position nella JuniorGP è stata conquistata sabato da Xabi Zurutuza , che debutterà nel Campionato del Mondo Moto3 nel 2024 con il Team Red Bull KTM Ajo.

Domenica erano in programma altre due gare per i piloti della Junior GP. Nella prima gara, il pilota KTM di Valencia Adrián Cruces (Finetwork MIR Racing Team) ha festeggiato la vittoria in casa. Anche nella seconda gara ha tagliato il traguardo per primo, ma è stato arretrato di una posizione a causa del superamento dei limiti della pista all'ultimo giro. Il pilota GASGAS Joel Esteban dell'Aspar Junior Team, che sarà promosso al Campionato del Mondo Moto3 all'interno della squadra nel 2024, ha quindi ereditato la vittoria.

Ci sono stati alcuni punti da segnalare per i giovani piloti di lingua tedesca: L'austriaco Leo Rammerstorfer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) si è piazzato 12° nella prima gara, il suo compagno di squadra e connazionale Jakob Rosenthaler ha ottenuto l'11° posto nell'ultima gara della stagione dopo essere caduto nella prima corsa, mentre lo svizzero Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) ha ottenuto due volte il 15° e il 12° posto, nonostante sia stato retrocesso in fondo alla griglia in Gara 1 per essersi attardato nelle prove.

Campionato europeo Moto2: il successo della rimonta di Agius

Senna Agius era già sicuro del titolo da Aragón, e il 18enne australiano ha coronato la sua stagione 2023 con un'ultima vittoria nel Campionato Europeo a Valencia , prima di prendere il posto di Lukas Tulovic nel Campionato del Mondo al Liqui Moly Husqvarna Intact GP nel 2024.

Notevole: poiché Agius è stato penalizzato per aver tardato nel Q2, è partito solo dal 17° posto in griglia. Ciononostante, il pilota dell'Intact Husqvarna ha raggiunto il leader iniziale Alberto Surra, in sella alla Boscoscuro del Team Ciatti, nel corso dei 18 giri di gara e alla fine ha conquistato un'importante vittoria. Il terzo posto è andato a Unai Orradre (STV Laglisse Racing).

Risultati JuniorGP gara 1, Valencia (5 novembre):

1° Cruces, KTM, 17 giri in 28:33.724 min.

2° Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec.

3° Piqueras, Honda, + 0,341

4° Zurutuza, KTM, + 0,427

5° Carraro, GASGAS, + 0,846

6° Lunetta, KTM, + 0,922

7° Esteban, GASGAS, + 0,978

8° Morosi, KTM, + 1,142

9° Roulstone, GASGAS, + 1.426

10° Llambias, Honda, + 1,616

11° O'Shea, Honda, +10.273

12° Rammerstorfer, Husqvarna, +17.612

13° Aditama, Honda, +18.291

14° Uchiumi, KTM, +18.401

15° Dettwiler, KTM, +18.447



Fuori: Rosenthaler, Husqvarna

Risultati JuniorGP gara 2, Valencia (5 novembre):

1° Esteban, GASGAS, 17 rdn in 28:33.994 min.

2° Cruces*, KTM

3° Lunetta, KTM, + 0,093 sec.

4° Piqueras, Honda, + 0,160

5° Carpe, Husqvarna, + 0,242

6° Roulstone, GASGAS, + 0,450

7° Zurutuza, KTM, + 0,667

8° O'Shea, Honda, + 0,812

9° Carraro, GASGAS, + 0,921

10° Morosi, KTM, + 6,426

11° Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12° Dettwiler, KTM, + 12.641

13° Moodley, KTM, + 13.482

14° O'Gorman, Honda, + 15.524

15° Shahril, Honlda, + 27.605



Fuori: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 posto indietro ("track limits" nell'ultimo giro)

Classifica finale JuniorGP 2023 (dopo 12 gare):

1° Piqueras 220° 2° Lunetta 138° 3° Carpe 137° 4° Esteban 132° 5° Cruces 123° 6° Zurutuza 120° 7° Roulstone 110° 8° Carraro 81° 9° Almansa 74° 10° O'Shea 69° - Inoltre: 12° Rosenthaler 53° 19° Dettwiler 30° 22° Rammerstorfer 10°.

Risultato gara Campionato Europeo Moto2, Valencia (5 novembre):

1° Agius, Kalex, 18 giri in 28:42.173 min.

2° Surra, Boscoscuro, + 3,258 sec.

3° Orradre, Kalex, + 5,201

4° Roberto Garcia, Kalex, + 5,641

5° Ruiz, Kalex, + 14,802

6° Cardelus, Kalex, + 16,993

7° Biesiekirski, Kalex, + 20.439

8° Mongiardo, Boscoscuro, + 20,625

9° Ferrández, Boscoscuro, + 22.713

10° Rato, Kalex, + 27,600

11° Lopes, Boscoscuro, +27.630

12° Wilford, Kalex, + 38,837

13° Tapia, Kalex, + 41,689

14° Paz, Kalex, + 1'03.329 min.

15° Rehacek, Kalex, + 1'03.870

Classifica finale del Campionato Europeo Moto2 2023 (dopo 11 gare):

1. Agius 216 punti 2. Cardelús 149. 3. Surra 138. 4. Rato 113. 5. Garcia 107. 6. Orradre 98. 7. Ruiz 96. 8. Toledo 70. 9. Tatay 61. 10. Tapia 60.