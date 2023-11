Valência: vitórias de Cruces, Esteban e Agius

A final do JuniorGP 2023 teve lugar no Circuito Ricardo Tormo no fim de semana. Os pilotos austríacos Leo Rammerstorfer e Jakob Rosenthaler e o suíço Noah Dettwiler marcaram pontos.

A decisão do título no Campeonato Europeu de Moto2 e na classe Junior GP (antigo Campeonato do Mundo Junior) já tinha sido tomada há quatro semanas em Aragão a favor de Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) e Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0).

No final da temporada em Valência, nada aconteceu durante dois dias devido aos fortes ventos, mas depois houve ação emocionante até aos últimos metros. A pole position na JuniorGP foi garantida no sábado por Xabi Zurutuza , que fará a sua estreia no Campeonato do Mundo de Moto3 em 2024 com a Red Bull KTM Ajo Team.

No domingo, os pilotos da Junior GP tiveram mais duas corridas no programa. Na primeira corrida, o piloto valenciano da KTM Adrián Cruces (Finetwork MIR Racing Team) festejou a vitória em casa. Ele também cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na segunda corrida, mas foi afastado um lugar devido à ultrapassagem dos limites da pista na última volta. O piloto da GASGAS, Joel Esteban, da Aspar Junior Team, que será promovido ao Campeonato do Mundo de Moto3 dentro da equipa em 2024, herdou assim a vitória.

Houve alguns pontos a assinalar para os jovens pilotos de língua alemã: O austríaco Leo Rammerstorfer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) terminou em 12º na primeira corrida, o seu companheiro de equipa e compatriota Jakob Rosenthaler conseguiu o 11º lugar na última corrida da época, depois de ter caído na primeira corrida, enquanto o suíço Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) conseguiu dois 15º e 12º lugares, apesar de ter sido relegado para a parte de trás da grelha na Corrida 1 por ter andado a passo de tartaruga nos treinos.

Campeonato da Europa de Moto2: Agius luta com sucesso

Senna Agius já tinha a certeza do título desde Aragão, e o australiano de 18 anos coroou a época de 2023 com uma última vitória no Campeonato da Europa em Valência antes de assumir o lugar de Lukas Tulovic no Liqui Moly Husqvarna Intact GP em 2024.

Notável: Devido ao facto de Agius ter sido penalizado por se ter atrasado na Q2, partiu apenas do 17º lugar da grelha. No entanto, o piloto da Intact Husqvarna apanhou o líder inicial Alberto Surra, na Boscoscuro da Team Ciatti, nas 18 voltas da corrida e acabou por vencer. O terceiro lugar foi para Unai Orradre (STV Laglisse Racing).

Resultado JuniorGP corrida 1, Valência (5 novembro):

1º Cruces, KTM, 17 voltas em 28:33.724 min

2º Carpe, Husqvarna, + 0,052 seg

3.º Piqueras, Honda, + 0,341

4º Zurutuza, KTM, + 0,427

5º Carraro, GASGAS, + 0,846

6º Lunetta, KTM, + 0,922

7º Esteban, GASGAS, + 0,978

8º Morosi, KTM, + 1.142

9º Roulstone, GASGAS, + 1,426

10º Llambias, Honda, + 1,616

11º O'Shea, Honda, +10.273

12º Rammerstorfer, Husqvarna, +17,612

13º Aditama, Honda, +18,291

14º Uchiumi, KTM, +18,401

15º Dettwiler, KTM, +18,447



Eliminado: Rosenthaler, Husqvarna

Resultado da corrida 2 do JuniorGP, Valência (5 de novembro):

1º Esteban, GASGAS, 17 rdn em 28:33.994 min

2º Cruces*, KTM

3º Lunetta, KTM, + 0,093 seg

4º Piqueras, Honda, + 0,160

5º Carpe, Husqvarna, + 0,242

6º Roulstone, GASGAS, + 0,450

7º Zurutuza, KTM, + 0,667

8º O'Shea, Honda, + 0,812

9º Carraro, GASGAS, + 0,921

10º Morosi, KTM, + 6,426

11º Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12º Dettwiler, KTM, + 12,641

13º Moodley, KTM, + 13,482

14º O'Gorman, Honda, + 15,524

15º Shahril, Honlda, + 27,605



Eliminado: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

Classificação final do JuniorGP 2023 (após 12 corridas):

1º Piqueras 220º 2º Lunetta 138º 3º Carpe 137º 4º Esteban 132º 5º Cruces 123º 6º Zurutuza 120º 7º Roulstone 110º 8º Carraro 81º 9º Almansa 74º 10º O'Shea 69º - Também: 12º Rosenthaler 53º 19º Dettwiler 30º 22º Rammerstorfer 10º.

Resultado da corrida do Campeonato da Europa de Moto2, Valência (5 de novembro):

1º Agius, Kalex, 18ª volta em 28:42.173 min

2º Surra, Boscoscuro, + 3,258 seg

3.º Orradre, Kalex, + 5,201

4º Roberto Garcia, Kalex, + 5,641

5º Ruiz, Kalex, + 14,802

6º Cardelus, Kalex, + 16,993

7º Biesiekirski, Kalex, + 20,439

8º Mongiardo, Boscoscuro, + 20,625

9º Ferrández, Boscoscuro, + 22,713

10º Rato, Kalex, + 27,600

11º Lopes, Boscoscuro, +27.630

12º Wilford, Kalex, + 38,837

13º Tapia, Kalex, + 41,689

14º Paz, Kalex, + 1'03.329 min

15º Rehacek, Kalex, + 1'03.870

Classificação final do Campeonato da Europa de Moto2 2023 (após 11 corridas)

1. Agius 216 pontos 2. Cardelús 149. 3. Surra 138. 4. Rato 113. 5. Garcia 107. 6. Orradre 98. 7. Ruiz 96. 8. Toledo 70. 9. Tatay 61. 10. Tapia 60.