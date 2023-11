Noah Dettwiler (KTM) : impatient de vivre l'aventure du championnat du monde

En raison des conditions météorologiques, deux journées d'entraînement ont été annulées sur le circuit Ricardo Tormo, mais Noah Dettwiler s'est tout de même bien débrouillé sur ce circuit qu'il connaît bien. Le pilote KTM a terminé la journée de qualification à la 15e place du classement général. Pour la première course du dimanche, il a toutefois été relégué à la fin de la grille de départ, car il a été sanctionné par les gardiens du règlement pour avoir flâné en raison d'un temps de secteur trop élevé lors des essais. Il a néanmoins empoché un point en se classant 15e.

Lors de la deuxième course, le jeune Suisse de 18 ans est parti de la place qu'il occupait sur la grille de départ. Après le départ, il a d'abord perdu deux places, qu'il a rapidement récupérées. Il a ensuite progressé jusqu'à la 12e place. Il s'est classé 19e au classement général JuniorGP avec un total de 30 points.

"C'était un week-end un peu différent, car la 'track action' du jeudi et du vendredi a été annulée en raison du vent fort. Le samedi, tout a été un peu bousculé, mais je ne me sentais pas trop mal sur la moto et l'équipe a fait du bon travail", a raconté Dettwiler à SPEEDWEEK.com. "J'ai malheureusement dû passer par la Q1, mais j'y ai fait un bon travail et je suis passé en Q2. J'y ai obtenu une solide 15e place. Mais j'ai eu un secteur trop lent en pratique et j'ai donc dû partir de la dernière place en première course. J'ai tout de même réussi à marquer un point. Lors de la deuxième course, j'ai pu partir de ma 15e place sur la grille et terminer la dernière course de la saison à la 12e place".

"C'était une saison avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je suis satisfait du travail accompli", a conclu Noah. "Avec l'équipe, nous n'avons jamais abandonné et nous avons toujours tiré le meilleur parti de la situation tout au long de l'année, même si cela n'a parfois pas été facile".

Comme on le sait, le protégé de Tom Lüthi disputera en 2024 sa première saison complète en championnat du monde Moto3 avec le team CIP Green Power. Après un bref détour par la Suisse, Dettwiler mettra alors l'accent sur l'entraînement hivernal : "Je me réjouis beaucoup de l'année prochaine. Ce sera une énorme aventure. Au début, ce sera certainement un énorme changement, avec tous les voyages, on n'est presque plus jamais à la maison. Mais je m'en réjouis. Pendant l'hiver, je vais certainement travailler dur sur mes points faibles, qui sont pour l'instant un peu les premiers tours et l'agressivité dans le groupe".

Résultat du JuniorGP course 1, Valence (5 novembre) :

1. Cruces, KTM, 17 rdn en 28:33,724 min.

2. Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec

3. Piqueras, Honda, + 0,341

4. Zurutuza, KTM, + 0,427

5. Carraro, GASGAS, + 0,846

6. Lunetta, KTM, + 0,922

7. Esteban, GASGAS, + 0,978

8. Morosi, KTM, + 1,142

9. Roulstone, GASGAS, + 1,426

10. Llambias, Honda, + 1,616

11. O'Shea, Honda, + 10,273

12. Rammerstorfer, Husqvarna, + 17,612

13. Aditama, Honda, + 18,291

14. Uchiumi, KTM, + 18,401

15e Dettwiler, KTM, + 18,447



Out : Rosenthaler, Husqvarna

Résultat du JuniorGP course 2, Valence (5 novembre) :

1. Esteban, GASGAS, 17 rdn en 28:33,994 min

2. Cruces*, KTM

3. Lunetta, KTM, + 0,093 sec

4. Piqueras, Honda, + 0,160

5. Carpe, Husqvarna, + 0,242

6. Roulstone, GASGAS, + 0,450

7. Zurutuza, KTM, + 0,667

8. O'Shea, Honda, + 0,812

9. Carraro, GASGAS, + 0,921

10. Morosi, KTM, + 6,426

11. Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12. Dettwiler, KTM, + 12,641

13. Moodley, KTM, + 13,482

14. O'Gorman, Honda, + 15,524

15e Shahril, Honlda, + 27,605



Out : Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

Classement final du JuniorGP 2023 (après 12 courses) :

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O'Shea 69. - En outre : 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.