Noah Dettwiler (KTM): non vede l'ora di affrontare l'avventura del Campionato del Mondo

Due giorni di prove sul Circuito Ricardo Tormo sono stati annullati a causa delle condizioni meteorologiche, ma Noah Dettwiler ha comunque trovato la sua strada sul familiare tracciato di gara. Il pilota KTM ha concluso la giornata di qualifiche al 15° posto assoluto. Tuttavia, è stato relegato in fondo allo schieramento per la prima gara di domenica perché è stato penalizzato dai commissari sportivi per un ritardo dovuto a un tempo di settore troppo alto nelle prove. Ciononostante, ha portato a casa un punto con il 15° posto.

Nella seconda gara, il 18enne pilota svizzero è partito dalla sua posizione effettiva in griglia. Dopo la partenza, ha perso inizialmente due posizioni, che ha rapidamente recuperato. È quindi risalito al 12° posto. Ha concluso al 19° posto nella classifica generale della JuniorGP con un totale di 30 punti.

"È stato un fine settimana un po' diverso, perché la 'azione in pista' di giovedì e venerdì è stata annullata a causa del forte vento. Sabato, tutto è stato un po' spinto, ma in realtà non mi sentivo male sulla moto e abbiamo fatto un buon lavoro in squadra", ha detto Dettwiler a SPEEDWEEK.com. "Purtroppo ho dovuto affrontare la Q1, ma ho fatto un buon lavoro e sono passato alla Q2. Ho concluso con un buon 15° posto. Tuttavia, nelle prove ho avuto un settore troppo lento e quindi sono dovuto partire dall'ultimo posto nella prima gara. Tuttavia, sono riuscito comunque a guadagnare un punto. Nella seconda gara, sono riuscito a partire dal 15° posto in griglia e a concludere l'ultima gara della stagione al dodicesimo posto."

"È stata una stagione con alti e bassi, ma tutto sommato sono soddisfatto del lavoro svolto", ha riassunto Noah. "Con la squadra non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre sfruttato al meglio la situazione durante l'anno, anche se a volte non è stato facile".

Come è noto, il pupillo di Tom Lüthi disputerà la sua prima stagione completa nel Campionato del Mondo Moto3 con il Team CIP Green Power nel 2024. Dopo una breve deviazione nella sua patria svizzera, Dettwiler si concentrerà sulla preparazione invernale: "Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno. Sarà una grande avventura. All'inizio sarà sicuramente un grande cambiamento, con tutti i viaggi non sei quasi mai a casa. Ma non vedo l'ora. Sicuramente in inverno lavorerò molto sui miei punti deboli, che al momento sono i primi giri e l'aggressività nel gruppo".

Risultati JuniorGP gara 1, Valencia (5 novembre):

1° Cruces, KTM, 17 giri in 28:33.724 min.

2° Carpe, Husqvarna, + 0,052 sec.

3° Piqueras, Honda, + 0,341

4° Zurutuza, KTM, + 0,427

5° Carraro, GASGAS, + 0,846

6° Lunetta, KTM, + 0,922

7° Esteban, GASGAS, + 0,978

8° Morosi, KTM, + 1,142

9° Roulstone, GASGAS, + 1.426

10° Llambias, Honda, + 1,616

11° O'Shea, Honda, +10.273

12° Rammerstorfer, Husqvarna, +17.612

13° Aditama, Honda, +18.291

14° Uchiumi, KTM, +18.401

15° Dettwiler, KTM, +18.447



Fuori: Rosenthaler, Husqvarna

Risultati JuniorGP gara 2, Valencia (5 novembre):

1° Esteban, GASGAS, 17 rdn in 28:33.994 min.

2° Cruces*, KTM

3° Lunetta, KTM, + 0,093 sec.

4° Piqueras, Honda, + 0,160

5° Carpe, Husqvarna, + 0,242

6° Roulstone, GASGAS, + 0,450

7° Zurutuza, KTM, + 0,667

8° O'Shea, Honda, + 0,812

9° Carraro, GASGAS, + 0,921

10° Morosi, KTM, + 6,426

11° Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12° Dettwiler, KTM, + 12.641

13° Moodley, KTM, + 13.482

14° O'Gorman, Honda, + 15.524

15° Shahril, Honlda, + 27.605



Fuori: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 posto indietro ("track limits" nell'ultimo giro)

Classifica finale JuniorGP 2023 (dopo 12 gare):

1° Piqueras 220° 2° Lunetta 138° 3° Carpe 137° 4° Esteban 132° 5° Cruces 123° 6° Zurutuza 120° 7° Roulstone 110° 8° Carraro 81° 9° Almansa 74° 10° O'Shea 69° - Inoltre: 12° Rosenthaler 53° 19° Dettwiler 30° 22° Rammerstorfer 10°.