Noah Dettwiler (KTM): Ansioso pela aventura no Campeonato do Mundo

No fim de semana passado, Noah Dettwiler fez a sua última aparição na JuniorGP com a equipa Cuna de Campeones em Valência antes de se mudar para o Campeonato do Mundo de Moto3 em 2024. Terminou com dois pontos.

Os dois dias de treinos no Circuito Ricardo Tormo foram cancelados devido às condições climatéricas, mas Noah Dettwiler ainda encontrou o seu caminho na pista familiar. O piloto da KTM terminou o dia de qualificação no 15º lugar da geral. No entanto, foi relegado para a parte de trás da grelha para a primeira corrida de domingo, uma vez que foi penalizado pelos comissários de pista por se ter atrasado devido a um tempo de sector excessivamente elevado nos treinos. No entanto, levou para casa um ponto no 15º lugar.

Na segunda corrida, o piloto suíço de 18 anos partiu da sua posição atual na grelha. Após a partida, perdeu inicialmente dois lugares, que rapidamente recuperou. Subiu então para o 12º lugar. Terminou em 19º lugar na classificação geral do JuniorGP com um total de 30 pontos.

"Foi um fim de semana ligeiramente diferente porque a ação em pista na quinta e sexta-feira foi cancelada devido ao vento forte. No sábado, tudo foi empurrado um pouco, mas não me senti mal na moto e fizemos um bom trabalho na equipa," disse Dettwiler ao SPEEDWEEK.com. "Infelizmente, tive de passar pela Q1, mas fiz um bom trabalho e avancei para a Q2. Terminei num sólido 15º lugar. No entanto, tive um sector demasiado lento nos treinos e, por isso, tive de partir do último lugar na primeira corrida. Mesmo assim, consegui marcar um ponto. Na segunda corrida, consegui partir do 15º lugar da grelha e terminar a última corrida da época no décimo segundo lugar."

"Foi uma época com altos e baixos, mas no geral estou satisfeito com o trabalho", resume Noah. "Nunca desistimos da equipa e tirámos sempre o melhor partido da situação ao longo do ano, mesmo que por vezes não tenha sido fácil."

Como é sabido, o pupilo de Tom Lüthi vai disputar a sua primeira época completa no Campeonato do Mundo de Moto3 com a Team CIP Green Power em 2024. Depois de um breve desvio para a sua terra natal, na Suíça, Dettwiler vai então concentrar-se nos treinos de inverno: "Estou ansioso pelo próximo ano. Vai ser uma grande aventura. Será certamente uma grande mudança no início, pois com todas as viagens quase nunca se está em casa. Mas estou ansioso por isso. Vou certamente trabalhar muito nos meus pontos fracos no inverno, que neste momento são as primeiras voltas e a agressividade no grupo."

Resultado JuniorGP corrida 1, Valência (5 de novembro):

1º Cruces, KTM, 17 voltas em 28:33.724 min

2º Carpe, Husqvarna, + 0,052 seg

3º Piqueras, Honda, + 0,341

4º Zurutuza, KTM, + 0,427

5º Carraro, GASGAS, + 0,846

6º Lunetta, KTM, + 0,922

7º Esteban, GASGAS, + 0,978

8º Morosi, KTM, + 1.142

9º Roulstone, GASGAS, + 1,426

10º Llambias, Honda, + 1,616

11º O'Shea, Honda, +10.273

12º Rammerstorfer, Husqvarna, +17,612

13º Aditama, Honda, +18,291

14º Uchiumi, KTM, +18,401

15º Dettwiler, KTM, +18,447



Eliminado: Rosenthaler, Husqvarna

Resultado da corrida 2 do JuniorGP, Valência (5 de novembro):

1º Esteban, GASGAS, 17 rdn em 28:33.994 min

2º Cruces*, KTM

3º Lunetta, KTM, + 0,093 seg

4º Piqueras, Honda, + 0,160

5º Carpe, Husqvarna, + 0,242

6º Roulstone, GASGAS, + 0,450

7º Zurutuza, KTM, + 0,667

8º O'Shea, Honda, + 0,812

9º Carraro, GASGAS, + 0,921

10º Morosi, KTM, + 6,426

11º Rosenthaler, Husqvarna, + 11,666

12º Dettwiler, KTM, + 12,641

13º Moodley, KTM, + 13,482

14º O'Gorman, Honda, + 15,524

15º Shahril, Honlda, + 27,605



Eliminado: Rammerstorfer, Husqvarna



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

Classificação final do JuniorGP 2023 (após 12 corridas):

1º Piqueras 220º 2º Lunetta 138º 3º Carpe 137º 4º Esteban 132º 5º Cruces 123º 6º Zurutuza 120º 7º Roulstone 110º 8º Carraro 81º 9º Almansa 74º 10º O'Shea 69º - Também: 12º Rosenthaler 53º 19º Dettwiler 30º 22º Rammerstorfer 10º.