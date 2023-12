Calendario JuniorGP 2024: Estoril a maggio, finale più tardi

Sono sette gli eventi previsti per il campionato Junior GP nel 2024: Estoril è una nuova aggiunta all'ultima versione del calendario e c'è anche una nuova data per il finale di stagione a Valencia.

All'inizio di novembre, la FIM ha pubblicato la versione provvisoria del calendario del "Finetwork FIM JuniorGP World Championship" (ex Moto3 Junior World Championship) per il 2024, e lunedì c'è stato un aggiornamento: il Circuito de Estoril in Portogallo è stato confermato come seconda sede dell'evento il 5 maggio.

Inoltre, la finale originariamente prevista per il 10 novembre sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia è stata posticipata al 24 novembre 2024.

Le date del JuniorGP per il 2024 (al 4 dicembre)

21 aprile: Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italia

05 maggio: Circuito di Estoril/Portogallo

19 maggio: Circuito di Barcellona-Catalunya/Spagna

23 giugno: Autódromo Internacional do Algarve/Portogallo

15 settembre: Circuito di Jerez - Ángel Nieto/Spagna

13 ottobre: MotorLand Aragón/Spagna

24 novembre: Circuito Ricardo Tormo Valencia/Spagna