Calendário do JuniorGP 2024: Estoril em maio, final mais tarde

Estão previstas sete provas para o campeonato Junior GP em 2024: O Estoril é uma nova adição à última versão do calendário e há também uma nova data para o final da época em Valência.

por Mario Furli - Automatic translation from German

No início de novembro, a FIM publicou a versão provisória do calendário para o "Finetwork FIM JuniorGP World Championship" de 2024 (antigo Campeonato do Mundo Júnior de Moto3) e, na segunda-feira, houve uma atualização: o Circuito de Estoril, em Portugal, foi confirmado como o segundo local para o evento em 5 de maio.

Além disso, a final inicialmente prevista para 10 de novembro no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, foi adiada para 24 de novembro de 2024.

As datas do JuniorGP para 2024 (a partir de 4 de dezembro)

21 de abril: Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli/Itália

05 de maio: Circuito do Estoril/Portugal

19 de maio: Circuito de Barcelona-Catalunha/Espanha

23 de junho: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

15 de setembro: Circuito de Jerez - Ángel Nieto/Espanha

13 de outubro: MotorLand Aragón/Espanha

24 de novembro: Circuito Ricardo Tormo Valência/Espanha