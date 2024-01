Intacto 2024 con Rosenthaler, Rammerstorfer, Salmela

"Estamos muy contentos de aumentar el número de pilotos en nuestra categoría más importante. Por primera vez, empezaremos con tres pilotos en la categoría de Moto3", ha anunciado Dirk Reißmann, Team Manager del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar una calurosa bienvenida a Rico Salmela, que se une a Jakob Rosenthaler y Leo Rammerstorfer. Rico estuvo en nuestro radar en todas las carreras del año pasado y seguimos de cerca sus actuaciones. Tiene un gran talento y estamos muy contentos de contar con él para el futuro. También creo que es estupendo que Jakob y Leo tengan la oportunidad de seguir demostrando su valía y desarrollándose en esta categoría."

"Tanto Jakob, con el que hemos trabajado los dos últimos años, como Leo han rendido bien y han progresado mucho. Por eso creo que es bueno para ambos continuar en un entorno familiar", añadió Reißmann. "Tenemos una gran estructura y un gran equipo. Jakob puede describirse definitivamente como una especie de 'capitán', y con Leo y Rico tenemos a dos ambiciosos juniors esperando entre bastidores para seguir."

Rico Salmela, de 15 años, está dirigido por Aki Ajo y terminó cuarto en la Red Bull MotoGP Rookies Cup y en la European Talent Cup de 2023. Sus compañeros de equipo son los dos austriacos Jakob Rosenthaler y Leo Rammerstorfer. Para Rosenthaler, de 17 años y natural de Linz, la de 2024 será su tercera temporada al cuidado del equipo alemán, mientras que Rammerstorfer, algo mayor y de 19 años, también de Linz, no se pasó a una Moto3 de pura sangre hasta el año pasado.

"Me gustaría dar las gracias al equipo Intact por darme una tercera temporada en el altamente competitivo Campeonato del Mundo Junior de Moto3 para que pueda avanzar en mi carrera", dijo Rosenthaler. "En mi tercer año con ellos, quiero terminar entre los cinco primeros en cada carrera y también subir regularmente al podio. Durante los meses de invierno, me preparo lo mejor posible para la nueva temporada. Parece que nunca me he subido tanto a una moto como este invierno. Y la preparación está lejos de terminar. La semana que viene volveré a casa, donde me concentraré en la escuela y la preparación física. Pero dentro de unas semanas, durante las próximas vacaciones, vendrá el siguiente viaje de entrenamiento a España".

Rammerstorfer puede mirar atrás a un año de debut desafiante e instructivo y quiere aprovechar la curva de forma ascendente de las últimas carreras de la temporada 2023. "Mi objetivo es estar constantemente entre los diez primeros. El año pasado me quedé un par de veces a las puertas. Pero creo que si puedo hacer un buen uso de toda la experiencia que he adquirido en mi año de debut, estoy muy seguro de que puedo conseguirlo". Además de este objetivo principal, hay otros más pequeños, como mejorar mi forma un poco más en cada fin de semana de carrera y progresar constantemente. Mi objetivo final es el Campeonato del Mundo de Moto3 y quiero conseguirlo lo antes posible. Por supuesto, mucho dependerá de lo bien que lo haga. Lo haré lo mejor que pueda".

La temporada 2024 del GP Junior comienza el 21 de abril en Misano (Italia). El calendario de carreras incluye de nuevo siete pruebas. El Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team comenzará los preparativos en el circuito con un test en marzo.

Clasificación final JuniorGP 2023:

1º Piqueras 220º 2º Lunetta 138º 3º Carpe 137º 4º Esteban 132º 5º Cruces 123º 6º Zurutuza 120º 7º Roulstone 110º 8º Carraro 81º 9º Almansa 74º 10º O'Shea 69º - Además: 12º Rosenthaler 53º 19º Dettwiler 30º 22º Rammerstorfer 10º.

Las fechas del JuniorGP para 2024:

21 de abril: Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italia

05 de mayo: Circuito de Estoril/Portugal

19 de mayo: Circuit Barcelona-Catalunya/España

23 de junio: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

15 de septiembre: Circuito de Jerez - Ángel Nieto/España

13 de octubre: MotorLand Aragón/España

24 de noviembre: Circuito Ricardo Tormo Valencia/España