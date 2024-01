Intact 2024 avec Rosenthaler, Rammerstorfer, Salmela

"Nous sommes très heureux d'augmenter le nombre de pilotes dans notre catégorie la plus importante. Pour la première fois, nous aurons trois pilotes dans la catégorie Moto3", a annoncé Dirk Reißmann, team manager du Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team. "Nous souhaitons profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Rico Salmela, qui rejoint Jakob Rosenthaler et Leo Rammerstorfer. Rico était sur notre radar à chaque course l'année dernière et nous avons suivi de près ses performances. C'est un grand talent et nous sommes très heureux de l'avoir sous notre responsabilité pour l'avenir. De plus, je pense que c'est formidable que Jakob et Leo aient la chance de continuer à faire leurs preuves et à se développer dans cette catégorie".

"Jakob, avec qui nous avons travaillé ces deux dernières années, et Leo ont tous deux réalisé de bonnes performances et fait de grands progrès. Je pense donc qu'il est bon pour tous les deux de continuer dans un environnement familier", a ajouté Reißmann. "Nous avons une super structure et une super équipe. Jakob peut tout à fait être considéré comme une sorte de 'capitaine' et, avec Leo et Rico, nous avons deux juniors ambitieux dans les starting-blocks qui nous rejoignent".

Rico Salmela, 15 ans, est géré par Aki Ajo et a terminé quatrième de la Red Bull MotoGP Rookies Cup et de l'European Talent Cup en 2023. Ses coéquipiers sont Jakob Rosenthaler et Leo Rammerstorfer, tous deux originaires de Haute-Autriche. Pour Rosenthaler, 17 ans, originaire de Linz, 2024 sera la troisième saison sous la tutelle de l'équipe allemande, tandis que Rammerstorfer, un peu plus âgé, 19 ans, également originaire de Linz, n'est passé que l'année dernière à une moto de course purement Moto3.

"Je tiens à remercier l'équipe Intact qui m'offre une troisième saison dans le très disputé championnat du monde junior Moto3, afin que je puisse continuer à faire avancer ma carrière", a envoyé Rosenthaler en avant. "Pour ma troisième année avec eux, je veux être dans le top 5 à chaque course et aussi monter régulièrement sur le podium. Pendant les mois d'hiver, je me prépare le mieux possible pour la nouvelle saison. J'ai l'impression de n'être jamais autant monté sur une moto que cet hiver. Et la préparation est loin d'être terminée. La semaine prochaine, je serai d'abord de retour à la maison, où je me concentrerai sur l'école et l'entraînement physique. Mais dans quelques semaines, pendant les prochaines vacances, j'enchaînerai avec un autre séjour d'entraînement en Espagne".

Rammerstorfer revient sur une année rookie pleine de défis et d'enseignements et souhaite poursuivre sur la courbe de forme ascendante qu'il a connue lors des dernières courses de la saison 2023. "Mon objectif est d'être constamment dans les dix premiers. L'année dernière, je l'ai manqué de peu à quelques reprises. Mais je pense que si je peux utiliser à bon escient toute l'expérience que j'ai acquise durant mon année de rookie, je suis très confiant dans ma capacité à y parvenir. En plus de cet objectif principal, il y a d'autres objectifs plus modestes, comme améliorer un peu plus ma forme à chaque week-end de course et faire des progrès constants. Mon objectif ultime est le championnat du monde Moto3 et je veux l'atteindre le plus rapidement possible. Bien sûr, cela dépendra beaucoup de mes résultats. Je ferai de mon mieux".

La saison JuniorGP 2024 débutera le 21 avril à Misano/Italie. Le calendrier des courses comprend à nouveau sept événements. Le Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team commencera ses préparatifs sur le circuit par un test en mars.

Classement final JuniorGP 2023 :

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O'Shea 69. - En outre : 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.

Les dates des JuniorGP 2024 :

21 avril : Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italie

05 mai : Circuito de Estoril/Portugal

19 mai : Circuit Barcelona-Catalunya/Espagne

23 juin : Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

15 septembre : Circuito de Jerez - Ángel Nieto/Espagne

13 octobre : MotorLand Aragón/Espagne

24 novembre : Circuit Ricardo Tormo Valence/Espagne