Intact 2024 con Rosenthaler, Rammerstorfer e Salmela

"Siamo molto soddisfatti di aver aumentato il numero di piloti nella nostra categoria più importante. Per la prima volta, partiremo con tre piloti nella classe Moto3", ha annunciato Dirk Reißmann, Team Manager del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team. "Vorremmo cogliere l'occasione per dare un caloroso benvenuto a Rico Salmela, che si unisce a Jakob Rosenthaler e Leo Rammerstorfer. Rico era presente in ogni gara dello scorso anno e abbiamo seguito con attenzione le sue prestazioni. È un grande talento e siamo molto contenti di averlo con noi per il futuro. Penso anche che sia fantastico che Jakob e Leo abbiano la possibilità di continuare a dimostrare il proprio valore e di crescere in questa classe".

"Sia Jakob, con cui abbiamo lavorato negli ultimi due anni, che Leo hanno ottenuto buoni risultati e fatto grandi progressi. Per questo motivo ritengo che sia positivo per entrambi continuare in un ambiente familiare", ha aggiunto Reißmann. "Abbiamo un'ottima struttura e una grande squadra. Jakob può sicuramente essere descritto come una sorta di 'capitano' e con Leo e Rico abbiamo due giovani ambiziosi che aspettano di essere seguiti".

Rico Salmela, 15 anni, è gestito da Aki Ajo ed è arrivato quarto nella Red Bull MotoGP Rookies Cup e nella European Talent Cup nel 2023. I suoi compagni di squadra sono i due austriaci Jakob Rosenthaler e Leo Rammerstorfer. Per il diciassettenne Rosenthaler, originario di Linz, quella del 2024 sarà la terza stagione alle dipendenze del team tedesco, mentre il più anziano Rammerstorfer, 19 anni, anch'egli di Linz, è passato a una Moto3 purosangue solo l'anno scorso.

"Vorrei ringraziare l'Intact Team per avermi concesso una terza stagione nel competitivo Campionato del Mondo Moto3 Junior, in modo da poter proseguire la mia carriera", ha dichiarato Rosenthaler. "Nel mio terzo anno con loro, voglio arrivare tra i primi cinque in ogni gara e salire regolarmente sul podio. Durante i mesi invernali mi preparo al meglio per la nuova stagione. Mi sembra di non essere mai stato così tanto in moto come quest'inverno. E la preparazione è tutt'altro che finita. La prossima settimana tornerò a casa, dove mi concentrerò sulla scuola e sull'allenamento fisico. Ma tra qualche settimana, durante le prossime vacanze, seguirà il prossimo viaggio di allenamento in Spagna".

Rammerstorfer può guardare indietro a un anno da esordiente impegnativo e istruttivo e vuole costruire la curva di forma in salita dalle ultime gare della stagione 2023. "Il mio obiettivo è quello di entrare costantemente nella top ten. L'anno scorso mi è mancato qualche volta. Ma credo che se riuscirò a fare buon uso di tutta l'esperienza acquisita nel mio anno da esordiente, sono molto fiducioso di poterlo raggiungere". Oltre a questo obiettivo principale, ce ne sono altri più piccoli, come migliorare la mia forma ad ogni weekend di gara e fare progressi costanti. Il mio obiettivo finale è il Campionato del Mondo Moto3 e voglio raggiungerlo il prima possibile. Naturalmente, molto dipenderà dal mio rendimento. Farò del mio meglio".

La stagione 2024 del GP Junior inizia il 21 aprile a Misano, in Italia. Il calendario di gara prevede ancora una volta sette eventi. Il Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team inizierà la preparazione in pista con un test a marzo.

Classifica finale JuniorGP 2023:

1° Piqueras 220° 2° Lunetta 138° 3° Carpe 137° 4° Esteban 132° 5° Cruces 123° 6° Zurutuza 120° 7° Roulstone 110° 8° Carraro 81° 9° Almansa 74° 10° O'Shea 69° - Inoltre: 12° Rosenthaler 53° 19° Dettwiler 30° 22° Rammerstorfer 10°.

Le date del JuniorGP per il 2024:

21 aprile: Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italia

05 maggio: Circuito di Estoril/Portogallo

19 maggio: Circuito di Barcellona-Catalunya/Spagna

23 giugno: Autódromo Internacional do Algarve/Portogallo

15 settembre: Circuito di Jerez - Ángel Nieto/Spagna

13 ottobre: MotorLand Aragón/Spagna

24 novembre: Circuito Ricardo Tormo Valencia/Spagna