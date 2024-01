Intacto 2024 com Rosenthaler, Rammerstorfer, Salmela

Para além dos austríacos Jakob Rosenthaler e Leo Rammerstorfer, a Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team 2024 também vai contar com Rico Salmela da Finlândia no FIM JuniorGP.

"Estamos muito satisfeitos por estarmos a aumentar o número de pilotos na nossa categoria mais importante. Pela primeira vez, vamos começar com três pilotos na classe Moto3," anunciou Dirk Reißmann, Diretor de Equipa da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team. "Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para dar as calorosas boas-vindas a Rico Salmela, que se junta a Jakob Rosenthaler e Leo Rammerstorfer. O Rico esteve no nosso radar em todas as corridas do ano passado e acompanhámos de perto o seu desempenho. É um grande talento e estamos muito satisfeitos por o ter ao nosso cuidado para o futuro. Também acho que é ótimo que o Jakob e o Leo tenham a oportunidade de continuar a provar o seu valor e a evoluir nesta classe."

"Tanto o Jakob, com quem trabalhámos nos últimos dois anos, como o Leo tiveram um bom desempenho e fizeram grandes progressos. É por isso que penso que é bom para ambos continuarem num ambiente familiar", acrescentou Reißmann. "Temos uma grande estrutura e uma grande equipa. Jakob pode definitivamente ser descrito como uma espécie de 'capitão' e com Leo e Rico temos dois juniores ambiciosos à espera de serem seguidos."

Rico Salmela, de 15 anos, é gerido por Aki Ajo e terminou em quarto lugar na Red Bull MotoGP Rookies Cup e na European Talent Cup em 2023. Os seus companheiros de equipa são os dois austríacos Jakob Rosenthaler e Leo Rammerstorfer. Para Rosenthaler, de 17 anos, de Linz, 2024 será a sua terceira época ao cuidado da equipa alemã, enquanto Rammerstorfer, um pouco mais velho, de 19 anos, também de Linz, só mudou para uma máquina de corrida de Moto3 puro-sangue no ano passado.

"Gostaria de agradecer à Intact Team por me ter dado uma terceira época no altamente competitivo Campeonato do Mundo Júnior de Moto3 para que eu possa continuar a minha carreira", disse Rosenthaler. "No meu terceiro ano com eles, quero terminar entre os cinco primeiros em todas as corridas e também subir regularmente ao pódio. Durante os meses de inverno, preparo-me o melhor possível para a nova época. Parece que nunca estive tanto tempo em cima de uma mota como neste inverno. E a preparação está longe de terminar. Regresso a casa na próxima semana, onde me vou concentrar na escola e no treino físico. Mas dentro de algumas semanas, durante as próximas férias, seguir-se-á a próxima viagem de treino a Espanha."

Rammerstorfer pode olhar para trás e ver um ano de estreia desafiante e instrutivo e quer aproveitar a curva ascendente de forma a partir das últimas corridas da época de 2023. "O meu objetivo é estar consistentemente entre os dez primeiros. No ano passado, fiquei um pouco aquém disso algumas vezes. Mas penso que, se conseguir tirar partido de toda a experiência que adquiri no meu ano de estreia, estou muito confiante de que o poderei alcançar. Para além deste objetivo principal, há outros objectivos mais pequenos, como melhorar a minha forma um pouco mais em cada fim de semana de corrida e fazer progressos constantes. O meu objetivo final é o Campeonato do Mundo de Moto3 e quero alcançá-lo o mais rapidamente possível. Claro que muito vai depender do meu desempenho. Vou dar o meu melhor".

A época de 2024 do Junior GP começa a 21 de abril em Misano, Itália. O calendário de corridas inclui mais uma vez sete eventos. A Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team vai começar os preparativos na pista de corrida com um teste em março.

Classificação final do JuniorGP 2023:

1º Piqueras 220º 2º Lunetta 138º 3º Carpe 137º 4º Esteban 132º 5º Cruces 123º 6º Zurutuza 120º 7º Roulstone 110º 8º Carraro 81º 9º Almansa 74º 10º O'Shea 69º - Também: 12º Rosenthaler 53º 19º Dettwiler 30º 22º Rammerstorfer 10º.

As datas do JuniorGP para 2024:

21 de abril: Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli/Itália

05 de maio: Circuito do Estoril/Portugal

19 de maio: Circuito de Barcelona-Catalunha/Espanha

23 de junho: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

15 de setembro: Circuito de Jerez - Ángel Nieto/Espanha

13 de outubro: MotorLand Aragón/Espanha

24 de novembro: Circuito Ricardo Tormo Valência/Espanha