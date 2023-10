Adrenalin Motorsport champion pour la sixième fois

Adrenalin Motorsport remporte à nouveau le titre de la série d'endurance du Nürburgring en 2023. L'écurie de Heusenstamm, dans le Land de Hesse, a remporté pour la sixième fois consécutive le championnat de la série de courses du Nürburgring. Daniel Zils, Oskar Sandberg et Philipp Leisen ont participé au championnat au volant de la BMW 330i de l'équipe. Dans la catégorie VT2 RWD+4WD, le trio a remporté toutes les courses de la saison.

Avec ce sixième titre, Adrenalin Motorsport est désormais l'équipe la plus titrée de la NLS et a remplacé Scheid Motorsport en tête des statistiques. "Je ne peux que me répéter", déclare le chef d'équipe Matthias Unger. "De l'extérieur, cela peut parfois paraître simple, mais cette année a vraiment été sacrément difficile. Nous avons à nouveau dû fournir des efforts extrêmes pour remporter au final neuf victoires de classe dans la catégorie très disputée VT2-R+4WD. Ce n'était pas une promenade de santé".

Le succès de l'équipe de Heusenstamm n'est pas dû au hasard. "Cette année encore, nous avions tout simplement le meilleur package", explique le Norvégien Oskar Sandberg. "Nous étions un trio de pilotes ultra-rapides, la voiture était toujours parfaite, les pneus étaient toujours adaptés et, enfin et surtout, notre équipe a toujours pris les bonnes décisions - c'était, comme l'année dernière, le secret de notre succès".

Après sept victoires lors des sept premières courses, le trio d'adrénaline avait atteint le maximum de points. Ensuite, les calculs ont commencé. Le trio Sorg aurait encore pu faire jeu égal et même remporter le titre. "Nous avons bien sûr toujours eu cela en tête", explique Zils. "Mais en pratique, nous avons toujours pensé course par course. Nous nous sommes d'abord concentrés sur nous-mêmes et c'est ce qui a conduit au succès à la fin".

Avec quatre titres en NLS, Leisen compte désormais parmi les pilotes les plus performants de l'histoire de la série traditionnelle. Seuls Heinz-Otto Fritzsche et Johannes Scheid ont eu plus de succès avec cinq triomphes chacun. Leisen regarde déjà vers l'avenir : "Après la saison, c'est avant la saison. J'aimerais bien pouvoir continuer à me battre pour le succès l'année prochaine avec des coéquipiers cool comme Daniel et Oskar".

Daniel Sorg a été l'un des premiers à le féliciter : "Je félicite Matthias pour son sixième titre. Nous nous sommes livrés un combat passionnant jusqu'à la finale. Au final, la deuxième place est un résultat fort pour Heiko Eichenberg, Fabio Grosse et Patrik Grütter. Pour nous en tant qu'équipe, c'est au final une motivation pour attaquer à nouveau à fond l'année prochaine". Outre le titre de vice-champion, SRS Sorg Rennsport a également remporté la victoire dans la catégorie Cup-3 du Porsche Endurance Trophy Nürburgring.