Adrenalin Motorsport campione per la sesta volta

Adrenalin Motorsport vince nuovamente il titolo della Nürburgring Endurance Series nel 2023. La scuderia di Heusenstamm, in Assia, ha vinto il campionato della serie Nürburgring per la sesta volta consecutiva. Daniel Zils, Oskar Sandberg e Philipp Leisen hanno vinto il campionato con la BMW 330i del team. Nella classe VT2 RWD+4WD, il trio ha vinto tutte le gare della stagione.

Con il sesto titolo, Adrenalin Motorsport è ora la squadra più vincente della NLS e ha sostituito Scheid Motorsport in cima alle statistiche. "Non posso che ripetermi", afferma il boss del team Matthias Unger. "Dall'esterno a volte può sembrare facile, ma quest'anno è stato davvero maledettamente difficile. Abbiamo dovuto fare uno sforzo estremo ancora una volta per finire con nove vittorie di classe nella competitiva classe VT2-R+4WD. Non è stata una passeggiata".

Il successo del team di Heusenstamm non è casuale. "Anche quest'anno avevamo semplicemente il pacchetto migliore", ha dichiarato il norvegese Oskar Sandberg. "Eravamo un trio di piloti superveloce, la macchina era sempre perfetta, i pneumatici si adattavano sempre e, ultimo ma non meno importante, il nostro team ha sempre preso le decisioni giuste: questo è stato, come l'anno precedente, il segreto del nostro successo".

Dopo sette vittorie nelle prime sette gare, il trio adrenalinico ha raggiunto il massimo dei punti. Dopodiché è iniziata l'aritmetica. Il trio Sorg avrebbe potuto ancora pareggiare e addirittura conquistare il titolo. "Naturalmente abbiamo sempre avuto questa possibilità in mente", dice Zils. "Ma in pratica abbiamo sempre pensato solo alla gara. Ci siamo concentrati soprattutto su noi stessi e questo alla fine ci ha portato al successo".

Con quattro titoli nella NLS, Leisen è ora uno dei piloti di maggior successo nella storia della serie tradizionale. Solo Heinz-Otto Fritzsche e Johannes Scheid hanno avuto più successo con cinque trionfi ciascuno. Leisen guarda già al futuro: "Dopo la stagione è prima della stagione. Mi piacerebbe lottare per il successo insieme a compagni di squadra in gamba come Daniel e Oskar anche l'anno prossimo".

Uno dei primi a congratularsi è stato Daniel Sorg: "Mi congratulo con Matthias per il suo sesto titolo. Abbiamo avuto una lotta avvincente fino alla finale. Il secondo posto è un risultato importante per Heiko Eichenberg, Fabio Grosse e Patrik Grütter. Per noi come squadra, alla fine è una motivazione per attaccare di nuovo a fondo l'anno prossimo". Oltre al vice-campionato, SRS Sorg Rennsport ha ottenuto anche la vittoria nella classe Cup 3 del Porsche Endurance Trophy Nürburgring.