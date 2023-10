Adrenalin Motorsport campeã pela sexta vez

A Adrenalin Motorsport volta a ganhar o título da Nürburgring Endurance Series em 2023. A equipa de corridas de Heusenstamm, em Hesse, venceu o campeonato da série de corridas de Nürburgring pela sexta vez consecutiva. Daniel Zils, Oskar Sandberg e Philipp Leisen venceram o campeonato com o BMW 330i da equipa. Na classe VT2 RWD+4WD, o trio venceu todas as corridas da época.

Com o seu sexto título, a Adrenalin Motorsport é agora a equipa mais bem sucedida da NLS e substituiu a Scheid Motorsport no topo das estatísticas. "Só posso repetir-me", diz o chefe de equipa Matthias Unger. "Visto de fora, por vezes pode parecer fácil, mas este ano foi realmente muito difícil. Tivemos de fazer um esforço extremo mais uma vez para terminar com nove vitórias na altamente competitiva classe VT2-R+4WD. Não foi um passeio no parque".

O sucesso da equipa de Heusenstamm não é uma coincidência. "Este ano, tínhamos simplesmente o melhor pacote", afirmou o norueguês Oskar Sandberg. "Éramos um trio de pilotos super-rápidos, o carro estava sempre perfeito, os pneus estavam sempre bem ajustados e, por último, mas não menos importante, a nossa equipa tomou sempre as decisões certas - este foi, tal como no ano anterior, o segredo do nosso sucesso."

Depois de sete vitórias nas primeiras sete corridas, o trio de adrenalina tinha atingido o máximo de pontos. Depois disso, começou a aritmética. O trio Sorg ainda poderia ter empatado e até mesmo conquistado o título. "É claro que sempre tivemos isso em mente", diz Zils. "Mas, na prática, só pensámos de corrida para corrida. Concentrámo-nos principalmente em nós próprios e isso levou-nos ao sucesso no final."

Com quatro títulos na NLS, Leisen é agora um dos pilotos mais bem sucedidos na história da série tradicional. Apenas Heinz-Otto Fritzsche e Johannes Scheid foram mais bem sucedidos, com cinco triunfos cada. Leisen já está a olhar para o futuro: "Depois da época é antes da época. Gostaria de lutar pelo sucesso em conjunto com colegas de equipa fixes, como o Daniel e o Oskar, também no próximo ano."

Um dos primeiros a dar os parabéns foi Daniel Sorg: "Felicito o Matthias pelo seu sexto título. Tivemos uma luta emocionante até à final. O segundo lugar é um resultado forte no final para Heiko Eichenberg, Fabio Grosse e Patrik Grütter. Para nós, enquanto equipa, é uma motivação para voltarmos a atacar em força no próximo ano". Para além do vice-campeonato, a SRS Sorg Rennsport também registou uma vitória na classe Cup 3 do Porsche Endurance Trophy Nürburgring.