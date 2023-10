Emotiva victoria del SCHERER SPORT PHX en su despedida

Partiendo desde la pole position, Stippler y Mies dominaron la acción en cabeza. Jakub "Kuba" Giermaziak, cinco veces ganador de la temporada, y Christian Krognes, en el BMW M4 GT3 de Walkenhorst Motorsport, también rodaron en cabeza. Al final, el equipo confió en una estrategia equivocada, tuvo que hacer una parada para repostar poco antes del final de la carrera y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición. Fabian Schiller y Lucas Auer, en el Mercedes-AMG GT3 del equipo Mercedes-AMG GetSpeed, se mostraron encantados con el segundo puesto. Julien Andlauer y Patric Niederhauser en el Porsche 911 GT3 R de Rutronik Racing completaron la mezcla de marcas en el podio.

"Ha sido una victoria muy emotiva para nosotros", dijo Stippler. "Hemos tenido un año muy duro. Y con la jubilación del fundador de Phoenix, Ernst, se acaba una era. Así que era importante para nosotros darle esta victoria. Llevo 15 años en Phoenix. Hemos celebrado muchos grandes éxitos juntos. He estado exprimiendo el coche como un limón toda la temporada. Pero nunca ha sido recompensado. Así que acordé con Chris que hoy volveríamos a darlo todo. Me gustaría dar las gracias a todos los responsables de seguridad de la pista y a todos los demás competidores por hacernos pasar un buen rato en el circuito más bonito del mundo. Todos tenemos que estar muy agradecidos por poder hacer esto juntos". Mies añadió: "Ha sido legendario compartir el coche con Stippi y celebrar esta victoria de Ernst".

Ernst Moser anunció su retirada al final de la temporada en primavera.

Schiller, que estuvo en el grupo de cabeza durante toda la carrera con el GetSpeed Mercedes-AMG GT3, se mostró contento con el segundo puesto final: "Ha sido una carrera dura. El coche iba muy, muy bien y ha sido una carrera muy buena para nosotros en general. Para Luggi era su primera carrera en Nordschleife y solo la segunda en GT3, así que el segundo puesto es un resultado fantástico". Auer también estaba radiante tras la carrera por su segundo puesto: "Fabian ha hecho un gran trabajo. Para mí era importante rodar en Nordschleife y estoy muy contento de subir al podio".

El dúo de Rutronik, Julien Andlauer y Patric Niederhauser, también se mostró satisfecho con el tercer puesto tras su última salida en el Infierno Verde este año. "Es fantástico haber podido terminar mi primera carrera en Nürburgring con el Porsche 911 GT3 R (992) en el podio. Me divertí mucho en los duelos durante la carrera. Al final me faltó un poco de ritmo contra Fabian", dijo Niederhauser.

La victoria en la clasificación Pro-Am de la clase GT3 SP9 fue para Florian Spengler y Markus Winkelhock en el Audi R8 LMS GT3 EVO II de Car Collection Motorsport. El dúo terminó quinto en la general por delante del Aston Martin Vantage GT3 más rápido, pilotado por Phil y Ben Dörr.

El campeonato fue ganado por Daniel Zils, Oskar Sandberg y Philipp Leisen, en el BMW 330i de Adrenalin Motorsport, que dominó la temporada 2023 en la clase VT2 RWD+4WD.

Además del campeonato de pilotos, Zils / Sandberg / Leisen también ganaron el trofeo de coches de producción. Y en el trofeo medienkraftwerk Junior, también, un piloto Adrenalin estaba en la cima al final. Nils Steinberg se impuso a Nico Otto (Max Kruse Racing), segundo, y a los dos pilotos de Black Falcon, Ben Bünnagel y Noah Nagelsdiek, terceros. En el Trofeo NIMEX por Equipos, Adrenalin ganó cuatro clasificaciones de clase. Otros títulos fueron para Zierau Hochvolt by Mertens Motorsport (VT2-FWD), CP Racing (SP9 Pro-Am), FK Performance (SP10), Four Motors Bioconcept-Car (AT(-G)), MØLLER BIL MOTORSPORT (TCR) y Walkenhorst Motorsport (SP9 Pro), entre otros. La escudería de Melle también decidió a su favor el Trofeo de Velocidad de la NLS. La mujer más rápida de la temporada 2023 fue Flavia Pellegrino Fernandes (Keeevin Sports and Racing).

Los pilotos ganadores de la temporada 2023 de la NLS serán homenajeados el 18 de noviembre en el Bitburger Event Center de Nürburgring. La Digital Nürburgring Endurance Series comenzará entonces la temporada de invierno 23/24 el 2 de diciembre, con cinco carreras en el programa hasta la primavera. Las verdaderas carreras de resistencia en el Infierno Verde comenzarán a pleno rendimiento a partir de finales de marzo. Las fechas exactas se anunciarán en breve.