Victoire émotionnelle pour SCHERER SPORT PHX lors de ses adieux

Frank Stippler et Christopher Mies remportent la course finale de la NLS au volant de l'Audi SCHERER SPORT PHX. Ernst Moser, légende du tramway, prend sa retraite avec une victoire.

Partis de la pole position, Stippler et Mies ont dominé les débats en tête de peloton. Les quintuples vainqueurs de la saison Jakub 'Kuba' Giermaziak et Christian Krognes ont également accumulé les tours de tête dans la BMW M4 GT3 de Walkenhorst Motorsport. Finalement, l'équipe a opté pour la mauvaise stratégie, a dû faire un ravitaillement peu avant la fin de la course et a manqué de peu le podium en se classant quatrième. Fabian Schiller et Lucas Auer se sont réjouis de la deuxième place dans la Mercedes-AMG GT3 de l'équipe Mercedes-AMG GetSpeed. Julien Andlauer et Patric Niederhauser ont complété le mélange des marques sur le podium avec la Porsche 911 GT3 R de Rutronik Racing.

"C'était une victoire très émotionnelle pour nous", a déclaré Stippler. "Nous avons eu une année très difficile. Et le départ du fondateur de Phoenix, Ernst, marque la fin d'une époque. Il était donc important pour nous de lui offrir cette victoire. Je suis engagé avec Phoenix depuis 15 ans. Nous avons fêté ensemble de nombreux et magnifiques succès. J'ai pressé la voiture comme un citron toute la saison. Mais cela n'a jamais été récompensé. J'étais donc d'accord avec Chris pour que nous donnions tout aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les directeurs sportifs de la sécurité du circuit et tous les autres participants pour nous avoir permis de passer de bons moments sur le plus beau circuit du monde. Nous devons tous être très reconnaissants de pouvoir faire cela ensemble". Mies a ajouté : "C'était légendaire de partager la voiture avec Stippi et de célébrer cette victoire pour Ernst".

Ernst Moser avait déjà annoncé au printemps qu'il se retirerait à la fin de la saison.

Schiller, qui a fait partie du groupe de tête pendant toute la course au volant de la GetSpeed Mercedes-AMG GT3, était heureux de sa deuxième place à la fin : "C'était une course difficile. La voiture était très, très bonne et c'était une très bonne course pour nous en général. Pour Luggi, c'était sa première course sur la Nordschleife et seulement sa deuxième en GT3 - la deuxième place est donc un résultat fantastique". Auer aussi rayonnait après la course de sa deuxième place : "Fabian a fait un méga-travail. Pour moi, il était important de faire des tours sur la Nordschleife et je suis très heureux d'être maintenant sur le podium".

Le duo Rutronik Julien Andlauer et Patric Niederhauser était également satisfait de sa troisième place après sa dernière participation à l'enfer vert cette année. "C'est génial d'avoir pu terminer ma première course sur le Nürburgring sur le podium avec la Porsche 911 GT3 R (992). J'ai pris beaucoup de plaisir à me battre en duel pendant la course. À la fin, il m'a manqué un peu de rythme face à Fabian", a déclaré Niederhauser.

La victoire dans le classement Pro-Am de la catégorie GT3 SP9 est revenue à Florian Spengler et Markus Winkelhock dans l'Audi R8 LMS GT3 EVO II de Car Collection Motorsport. Le duo a pris la cinquième place du classement général devant l'Aston Martin Vantage GT3 la plus rapide, pilotée par Phil et Ben Dörr.

Le championnat a été remporté par Daniel Zils, Oskar Sandberg et Philipp Leisen, au volant de la BMW 330i d'Adrenalin Motorsport - qui a dominé la saison 2023 dans la catégorie VT2 RWD+4WD.

Outre le classement des pilotes, Zils / Sandberg / Leisen ont également remporté le trophée des voitures de production. Et c'est également un pilote Adrenalin qui s'est retrouvé en tête du trophée Junior de medienkraftwerk. Nils Steinberg s'est imposé face à Nico Otto (Max Kruse Racing), deuxième, et aux deux pilotes de Black Falcon, Ben Bünnagel et Noah Nagelsdiek, troisièmes. Dans le trophée NIMEX Team, Adrenalin a remporté quatre classements. D'autres titres ont été remportés par Zierau Hochvolt by Mertens Motorsport (VT2-FWD), CP Racing (SP9 Pro-Am), FK Performance (SP10), Four Motors Bioconcept-Car (AT(-G)), MØLLER BIL MOTORSPORT (TCR) et Walkenhorst Motorsport (SP9 Pro), entre autres. L'écurie de Melle a également remporté le trophée NLS Speed. La dame la plus rapide de la saison 2023 a été Flavia Pellegrino Fernandes (Keeevin Sports and Racing).

Les pilotes ayant réussi la saison NLS 2023 seront honorés le 18 novembre au Bitburger Event Center du Nürburgring. Le 2 décembre, la Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie débutera alors la saison d'hiver 23/24. Cinq courses sont prévues au programme jusqu'au printemps. Les courses d'endurance réelles dans l'Enfer vert démarreront à plein régime à partir de fin mars. Les dates exactes seront annoncées prochainement.